特斯拉工人吐槽马斯克：承诺很美好，却没怎么做到

据英国《卫报》报道称，特斯拉CEO伊隆·马斯克(Elon Musk)最近正在面临管理危机。数名工厂工人表示，马斯克的“关心诺言”并未兑现，其在商业和管理方面的“过度承诺”引来诟病。

报道称，2017年5月英国《卫报》和一工作场所安全协会调查显示，特斯拉北加州工厂工伤率高。马斯克为此给其所有员工发邮件，表示“我对你们的健康和幸福非常关心，无以言表。以后，每起工伤都要无一例外地向我报告，我会每周与安全部见面，并看望受伤工人，以便能尽全力知道他们的诉求，帮助他们过更好的生活。我会下车间，与他们进行一样的操作”。

“他并没有看望我”，特斯拉前员工理查德·奥尔蒂斯(Richard Ortiz)说道。2017年7月理查德在特斯拉因工受伤。

“这是公关，是吹捧”，另一位特斯拉现任员工说道，“马斯克从未关心过我胳膊的三叉神经痛”。

报道称，在接受《卫报》采访的特斯拉员工中，有6名受过工伤。他们均未得到马斯克本人的关心，也没见过马斯克自己在生产线上操作。

一名特斯拉发言人表示，马斯克“经常”看望受伤工人，也“经常”在生产线上亲自操作，还举证了10名工人姓名。“马斯克一天大多数时间都是在和一线工人交流有关产品提升和工人诉求问题”。

“我在这里工作4个月了，见过马斯克4-5次”，Model 3生产线上的吉米·瓜哈尔多(Jimmy Guajardo)说道，“能在车间见到他非常开心”。

报道称，特斯拉发言人提供的10名工人，《卫报》记者只能接触4名，而且这4名工人均未受过工伤，但他们均表示见过马斯克并对马斯克评价很高。

一位直爽的员工奥尔蒂斯(Ortiz)表示，即使马斯克亲自操作一遍也不可能体验到工人的那份艰辛和所要面临的危险。“任何人在一个小时内都能胜任一些工作，但你必须向我们一样，连续工作12小时，一周工作6天，过我们过的生活，这才是关键”。

报道称，马斯克食言看望每位受伤工人是其“过度承诺”的再一体现。他曾宣称得到了美国政府修建纽约—华盛顿高铁的批复，但实际上并没有授权。他曾宣称在2017年底要在全球实现特斯拉汽车完全自动驾驶，他又食言了。他曾宣称在2017年底实现Model3产量达每周5000辆，直到现在还没有实现。

2017年5月，马斯克向全体员工发邮件强调，“要做正确的事”。之后特斯拉接连牵扯到员工骚扰、种族歧视、性别歧视等案件当中。马斯克在邮件中写道，“公平地讲，如果一个人对你做出无赖举动，但他真心诚意的道歉，你就应该“厚脸皮”，应该接受这份道歉”。然而，特斯拉却矢口否认这封邮件的存在。

对大多数特斯拉员工而言，这封邮件是马斯克对骚扰和歧视开绿灯。

“我不敢相信他能说出这样的话”，一位2014年10月就职特斯拉的非裔员工说道，“他为公司的管理层打开了一扇“得过且过”的大门”。这位员工为了不被炒掉而选择了不透露自己的姓名。

另一位员工布兰顿·菲利普斯（Branton Phillips）表示，马斯克的“厚脸皮”一词是在为失当行为找借口。

“我永远不会让我的女儿在这里（特斯拉）工作”，一名55岁的搬运工说道，“这就像是一种夜店态度，这是不对的，管理层想息事宁人，所以他们都在强调‘女孩儿们，脸皮要厚一点’”。

一位在特斯拉工作的美国老兵表示，“无所谓哲学”是马斯克的一贯作风，“他经常若无其事地称有些员工为‘黑鬼’”。

特斯拉发言人表示，“特斯拉不容许一切形式的骚扰和歧视”。

“那天，在特斯拉，是改变我一生的一天。”40岁的马克·瓦斯奎斯(Mark Vasquez)说道。2015年，他的背因公永久性损伤。他被分到了“轻负荷”工作组，随之面临的是更低的工资和变卖家产的辛酸，还要与他的腿痛作斗争。

“我几乎不出去”，马克说道，“我不和朋友见面，不想让他们看到狼狈的自己。每走10分钟就喘气，去超市也需要借助电动自行车，我不想过这样的生活”。

像这类41岁，2014年入职的老员工只能继续坚持，因为他们没有更多的选择。“我只知道通过这双手创造生活，然而现在却不能用双手了”，一位因公患腕管综合征和肌腱炎的员工说道。

特斯拉发言人表示，“生产绝不能高过安全。去年，生产率上升了20%，受伤率却下降了超过20%”。

非盈利新闻机构Reveal通过“调查报告中心”(Center for Investigative Reporting)进行了一项重要调查，对特斯拉的员工受伤率数据产生质疑。Reveal发现特斯拉将受伤员工排除在统计数据之外，“美化”数据，政府有关部门已展开调查。

近期，特斯拉牵扯到3起涉嫌违反加州《劳动法》案件，主要因为未保证员工的必要休息时间。马斯克表示，“特斯拉给员工提供的休息和用餐时间远超整个加州和联邦法规定时间”。

5日，特斯拉2018股东大会举行，马斯克打出同样的“大话牌”，“特斯拉2018年的员工受伤率是业界平均水平的一半”。在大会问答环节，一位股东质问马斯克在完成预期目标时的习惯性失败。

“这是我正在努力提升的方面，”马斯克回答道，“我是一个相当乐观的人”。