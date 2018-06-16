半年两款概念车，车内塞巨屏的拜腾，该琢磨量产了

在1月份为全球的科技行业定下基调后，每年的年中，CES会带着Asia这个后缀来到上海。这并不是炒年初活动的冷饭，而是给参展厂商一个机会，展示针对亚洲市场的新技术。

而最近两年的CES，其实拿冠上另外一个名字也毫不过分，就是“上海第二车展”。

豪华大厂把自己在新能源和未来出行的新思路在CES Asia 上展示，国内的造车新势力也不愿放过这样一个秀肌肉的机会，给关注展会的科技爱好者展示自家新产品，毕竟如果从消费者市场做细分的话，关注CES这类科技展会的，一大部分很有可能会成为国内造车新势力的潜在消费者。

对于国内所有造车新势力来说，早已把前两年PPT造车的舆论压力甩在脑后，有个已经确定量产车在努力交付，大部分概念车也进入非常成熟的阶段，开始试产，经过洗牌之后，整个行业还是向着靠谱的方向走了。

国内造车新势力非常多，但真正能让普通人数的出来的其实就那么几家，想在大量品牌中脱颖而出要做的事情太多了，技术背景要足够牛，产品要亮眼，品牌形象要高端，合作伙伴实力要够强…

拜腾作为目前造车新势力中比较受关注的一员，确实有不少值得关注的亮点：

首先从产品方面，第一辆概念车最大亮点是车内50寸大屏，先不管各方对这块大屏交互的评价是怎样的，吸睛是肯定的。

从企业进展推进方面的亮点是最近公布的合作和融资进展。一汽集团、宁德时代领投的B轮融资，5亿美元；30万产能的南京工厂顺利建设，试制车间完工，试制车下线；除此之外拜腾还公布了之后自己的渠道会怎么做。

产品争议依然存在，但是融资和合作的公布，相当于给拜腾的进展和实力做了个担保。毕竟不是每家造车新势力都能拿到一汽和宁德时代的投资，前者是国家队代表，而后者是新能源时代完全可预见的新能源巨头公司。

在前几天的拜腾之夜开始前，有幸与拜腾的创始人毕富康博士一起吃了个午饭，提了不少问题，也得到了非常坦诚的回复。

之前从朋友处了解到在北京车展把自家第一辆概念车做国内首秀期间，其实拜腾收集了不少消费者的反馈意见，并且把收集意见当做非常重要的工作去做。为的就是能够让消费者尽可能多了解自家产品，也能拿到真正普通人对自家产品的看法。

毕竟拜腾所主打的50寸大屏，虽然有着看上去非常光明的未来潜力，但是却是非常难做的。在之前的文章中我也提过很多次，在车上面要想做出豪华感其实不太难，用料和做工把控好就行了，但是要想在数码配置上面做好，并且给如此大尺寸的屏幕去定制系统，其实是非常困难的。要重构UI和交互，并且要保证稳定性、流畅性和系统安全性。

采访中毕富康博士也说了，50寸的大尺寸屏幕会用QNX系统，而方向盘上面的大屏幕会用Android 系统。但实际情况是，之前从来没有厂商用QNX系统去适配这样一个大尺寸的屏幕，Android系统要想做的好用也不是件易事，在拜腾彻底固定第一个系统版本前，整个系统的体验依然是不确定的。

但在聊天的过程中，还是能感受到毕富康博士对于拜腾的信心，和作为一名工程师出身高管，对于整个车辆研发进展的了解。

回过头来看看拜腾在CES上新发布的第二款概念车型，其实在1月份拜腾就透露过自家会尽快发布一辆纯电动轿车车型，也是基于之前第一辆概念车的平台打造。这一次的轿车概念车叫做BYTON K-Byte Concept，主打自动驾驶功能。

从我个人的角度来说，我觉得这辆车颜值还是可以的，拜腾这两款概念车设计都不错，轿车同样很有未来感。但突出的自动驾驶传感器，又突然让我觉得这款车还是过于“概念车”，距离生活太远了。

车辆顶部前后都有激光雷达，车身侧面也有激光雷达，车头处没公布太多的信息，但从这样的外观来看，拜腾这第二款概念车的传感器排列方式，有点像福特的自动驾驶车，还是走强感知路线。

对于无人车来说，传感器用的越多，虽然理论上能越有利于感知周围环境，但是还有个弊端就是会极大增加车载电脑的计算力要求，而越多的传感器也意味着越高的成本，这也是为什么尽管很多家厂商都已经全自动驾驶的研发能力，但是在民用车型上，还是用尽可能简单的传感器组合提供驾驶辅助这类基础功能。

当然，传感器硬件的整体成本还在下降，而号称能具备L4级别全自动驾驶能力的这款车预计在2021年正式推出。到2021年整个无人驾驶套件的成本一定是比现在低不少的。

但是这并不意味着到2021年你就能用上拜腾的L4级别自动驾驶了。

拜腾计划在2020年底与Aurora共同打造一个达到L4级自动驾驶能力的原型车车队进行测试，为量产做准备。如果说2020年才会在这款车型上用车队跑数据调校自动驾驶算法，说的草率些，2021年肯定是来不及的。

更不用说用大量激光雷达做环境感知的方向是不是真的高效这件事了，毕竟整个行业的车联网技术和5G技术还在发展，当初那个为人类驾驶员所设计的交通系统，在自动驾驶时代必然还会跟随自动驾驶技术为机器倾斜。所以如果说期待拜腾能在2021年实现自动驾驶，倒不如期待拜腾在真正交付第一辆SUV车型时候把车载交互大屏的体验打造好。

造车这件事，不同的阶段有不同的坑，把概念车已经做到足够好的拜腾，下一步的考题就非常明确也很困难了，就是交付这件事。毕竟，竞争对手们，已经不少在交付这件事上面挣扎着爬坑了，祝拜腾好运。