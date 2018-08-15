各大公司都忙着造会飞的汽车：阿斯顿马丁这款最炫酷

自动驾驶的宣传正如火如荼之际，已经有人盘算着向天空索取通勤资源。比起自动驾驶，关于飞行汽车的想法其实运量了更多的时间，车重轻，2套驱动系统，光想想就很烦人。

但在大佬们面前这可以是一片高技术蓝海，用PPT就算把牛吹坏了也不容易吹出个所以然来，所以真砸钱和真技术需要同时具备，甚至还要想着法子讨股东欢心。但更重要的是，这个领域没有传统厂商，如同贝索斯一般，很可能卖着电商唱着歌，就把火箭给造了。

腾讯：没有车，但可以买呀

时至今日，搜索腾讯飞车关键词，一般还是看到如下画面：

但是企鹅巨人不傻，横向投资早在去年9月份就已经悄然进行。他们帮助德国一家飞行出租车初创公司Lilium完成了B轮融资。这是一家欧洲热门初创企业之一，发明了可垂直起飞的电驱动喷气式飞行器。

现在Lilium已经进阶到了五人飞行出租车的设计、系统规划中，重点是，他们已经印上了企鹅的烙印。

吉利：网红飞车收入囊中

Terrafugia可以说是目前飞车中的网红，不仅外形吸睛，Terrafugia同样是现在最像汽车和最像飞机的飞行器没有之一。更重要的是，它还是为数不多能获得上天资格的混合动力飞行系统。

混合动力！混合动力体重突破天际竟然还能上天，本来就很不容易。这场交易对于吉利而言非常划算。

谷歌：开着开着就起飞了

美国定义超轻型飞机为使用者将不需要飞行员执照，且能够在美国合法飞行。谷歌创始人Larry Page投资的初创公司Kitty Hawk正好符合这一点。投资方式看起来还真有点与腾讯相似。

毕竟硅谷是一个创造力和想法云集的地方，初创公司正好也赶上了飞车热门的趟，设计理念是希望在空中建立更为高效节能的通勤系统。

还有，其实Larry Page投资与谷歌本身没有太大关系，但Larry Page毕竟创始人身份太显著，大家都喜欢把初创公司直接放在谷歌名下。

PAL-V：已经开始跑展宣传

同样是初创公司，PAL-V显得更为自食其力，他们早在两年前就生产出了世界上第一辆真正意义的飞行汽车。更确切的说相当于三轮摩托与旋翼机的合体。定价400万软妹币，并随后频繁出现在各大车展。

重点是PAL-V因为轻便，速度也不慢，8秒完成百公里加速，最高时速180km/h，嗯，说的是天上。飞行半径350公里，加上旋翼机能垂直起降的特点，当前看来已经足够实用。

阿斯顿马丁：想起飞就要花大价钱

阿斯顿马丁认为飞车一定会成为未来奢华出行的选项之一，所以他们请来设计师，设计了Volante Vision Concept概念飞车，外观还有点像诺兰指导的蝙蝠侠系列电影中的飞行器。

不要小看这辆概念飞行车，这套设计理念由阿斯顿马丁、克兰菲尔德大学以及罗罗公司共同设计，就算是只吹牛，人家也找了很多大佬一起来合唱了呀。

丰田：世界上最小载人飞行器

如果不说是飞车，大部分人还以为这是个无人机。这项名为Skydrive的项目丰田只花了38万美元，听起来非常节省。重点是传说Skydrive还能变形和空中急停，满满的日系特色。

现在丰田唯一头疼的地方只有，先想办法让这东西飞起来。

奥迪：人在家中坐，机从天上来

这是奥迪与空中客车、Italdesign一个合作项目，名字很时尚，叫Pop.Up Next。概念车分成三个部分，底盘、车舱、螺旋桨。想怎么用，全靠自己组合。

其实这个想法非常合理。既解决了不工作的驱动系统问题，还让飞车外观更为简洁。当然他们可没保证什么时候能把这货造出来。

Uber：翻车也把飞车造

虽然在自动驾驶上翻车不断，但Uber的飞车想法已经相当完整。他们的系统已经包括起飞站、飞行器，甚至与美军联合设计快速的空中运输系统，对于Uber而言已经是不错的起步。

英特尔：没有轮子，已经起飞

在今年CES上，英特尔大胆的在不太宽敞的舞台中展示了他们投资的Volocopter双人电动飞行器。同时Volocopter也是目前为止世界上最环保、安全的飞行器，由此可见英特尔对Volocopter的信心。

由于安装了18个旋翼，Volocopter的飞行器还是电动的，会用来解决城市狭小空间中起飞和降落更为轻松。只可惜这个飞行器不带轮子，跟飞车的关系已经不大。但它仍然是解决城市交通拥堵的高效方案之一。

无论如何，从阳台出门似乎成为了IT大佬们对出行的新思考，至少目前看来想法和方案也并非同一，例如固定起飞点和飞行器是否带轮子的方案都有待探讨。但Uber同学却已经将布局时间点提前到了2020年，再加上PAL-V One飞车已经开卖，早起的鸟儿已经吃到了第一个虫子，新交通形式是否能解决拥堵问题尚待定论，但是先把关注点拿下，无论对自家、股东还是规划，确实都是一个不错的选择。