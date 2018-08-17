瑞银：特斯拉Model 3利润超3000美元，若卖3.5万美元亏大了

据《华尔街日报》北京时间8月17日报道，瑞银证券公司发布最新预测报告称，特斯拉公司以当前价格每销售一辆低价版Model 3就能赚取逾3000美元的营业利润。但是，如果特斯拉兑现其长期承诺，以3.5万美元价格销售Model 3，那么它在每辆车上的亏损很可能达到当前利润的近两倍。

对于特斯拉来说，Model 3的盈利能力是一个关键问题。特斯拉从一年前开始销售Model 3，寻求从一家小众豪华车制造商转型为大众型汽车制造商，并结束连年亏损。

目前，Model 3的售价介于4.9万美元至8万美元之间，远高于特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)长期以来预想的3.5万美元。

瑞银预计，按照4.9万美元售价计算，特斯拉每销售一辆Model 3很可能赚取3420美元的营业利润。瑞银的预测基于该公司对Model 3的拆解分析，这有助于解释为何马斯克预测特斯拉将在第三季度实现盈利。

瑞银报告作者科林·兰根(Colin Langan)周四在接受采访时表示，3.5万美元基础车型的空缺以及更昂贵车型的早期需求，应该能够让特斯拉从Model 3中赚取最高的季度利润。一旦更低价版Model 3在未来上市，它将降低Model 3的整体利润率。

“鉴于这一定价动态，特斯拉将在第三季度从Model 3中赚取最高利润，”他在谈到Model 3盈利能力时称，“我非常清楚，这种盈利水平是不可持续的。”

特斯拉发言人不予置评。

随着马斯克考虑将特斯拉私有化，特斯拉的财务状况更受关注。马斯克之所以考虑私有化，在一定程度上是希望在公司业务在全球增长的同时，摆脱外界对于特斯拉财务状况的严格审视。

在特斯拉在2017年7月开始生产Model 3，并公布定价策略之前，瑞银预计售价3.5万美元的Model 3将导致特斯拉在每辆车上亏损大约2300美元，4.2万美元的更昂贵车型则能创造670美元的利润。不过，Model 3的拆解显示，该汽车的电池成本比预期的更高。

过去12个月，特斯拉一直在努力提高Model 3产量，以达到足以产生现金流的水平。截至6月底，特斯拉终于实现了拖延已久的目标：每周生产5000辆Model 3。如果特斯拉能够维持住这一生产率，那么它应该会帮助特斯拉在本季度和第四季度实现盈利。

马斯克已经承诺，将在今年稍晚时候推出3.5万美元Model 3版本。今年5月，他在Twitter上暗示，特斯拉首先需要提高产量以降低成本，当时推出3.5万美元版本将导致公司“亏损和倒闭”。他表示，在实现每周5000辆的生产目标后，特斯拉需要稳定3个月至6个月的时间，然后才能销售3.5万美元版本，并维持“生存”。

和汽油车相比，汽车行业销售电动汽车面临的挑战是电池的额外成本。