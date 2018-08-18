特斯拉私有化后融资成本或更高，股东很焦灼

几家特斯拉股东向路透社透露，他们担心特斯拉一旦成为私有企业，失去向股市投资者出售新股的能力后，公司可能需要更多资金来支持其发展。

随着特斯拉董事会特别委员会开始考虑首席执行官埃隆·马斯克提出的以720亿美元总价将连年亏损的特斯拉私有化，上述问题逐渐浮出水面。

鉴于公司110亿美元的债务和负现金流，特斯拉债券被信用评级机构评为“垃圾股”。根据Dealogic提供的数据，公司在过去八年中通过发售股份六次进入股市，一共融资43亿美元。

一旦失去这种即时可获得的资金，特斯拉的那些打算继续在公司私有化之后持有股份的投资者十分想知道私有化后的特斯拉究竟该如何获取资金。

“最终的问题就是，你是否有足够资金进行私有化，是否可以获得融资，以及融资的代价是什么。”Personal Capital Advisors Corp的首席投资国克雷格·伯克（Craig Birk）说。这家公司在6月30日之前持有97000份特斯拉股票。

上周，马斯克在Twitter上称其正在考虑以每股420美元价格私有化特斯拉并且还称“资金已经到位”，让投资者大为震惊。

周一，他又详细解释说，他相信，沙特的主权财富基金——特斯拉的新股东——可以为私有化提供必要的资金，尽管熟悉该主权财富基金的知情人士透露的信息显示这一可能性不是很大。

马斯克本周还说，他相信现有的特斯拉股东中有三分之二可以将他们的股份转移到另一家私有公司，而非一定要兑现。对此，他也正在跟主要股东和顾问进行商讨，以便为交易制定一个结构。但是交易资金从何而来仍是个未知数。

缺乏流动性

马斯克为公司私有化给出和的理由是，他受够了长期以来赌特斯拉股价将会下跌的卖空者，以及华尔街对季度财报的短期关注。然而，从公司的融资推断，退出股市很有可能会让特斯拉付出代价。

马斯克在周一时表示，他不想让特斯拉承担更多债务，也就是说公司届时将不得不像Uber和其他风投支持的公司那样，依赖私募股权融资，而这会导致资本成本上涨。

关于私募股权融资比股市二级股票销售成本高多少的估计各不相同。Menlo Ventures的投资合伙人温基·甘尼森（Venky Ganesan）在采访中说，资本成本——投资者要求的资金回报率——对私有公司来说平均在17%到18%之间，而上市公司仅在6%到7%左右。

“私有化的一个明显劣势就是，处于缺乏流动性的考虑，投资者会要求更好的资本成本。”耶鲁大学管理学院的会计和金融学教授雅各布斯·托马斯（Jacobs Thomas）本月初在博客文章里写道。

资金问题还不仅仅是学术问题。特斯拉去年耗费了34亿美元现金，并表示今年预计将再投资25亿美元。

马斯克自4月份以来一再强调，公司不需要新一轮融资。但是分析师预期特斯拉在接下来几年来需要数十亿美元资金来维持其扩张计划和开发新的高端电动汽车，从而领先德国竞争对手。

最重要的是，公司位于内华达里诺市外的超级电池工厂也没有完全竣工，而马斯克又宣布年末将在欧洲建设新的超级工厂。

特斯拉的另一个重要事项就是最近宣布将在中国上海建造工厂，尽管马斯克表示大约20亿美元成本将来自地方债务。

新车还在开发中

获得廉价资本对汽车制造商来说是一个长期挑战。对汽车制造商来说，开发设计一款新车型并将其投入量产可能需要花费10亿美元或更多，但由于周期性的销售下滑或市场品位的改变，这样的投入很可能会付之东流。

从历史上来看，主流汽车制造商通常会损失9%的资金成本，因为在新车型、新技术和生产设备上的投资无法带来足够的利润，菲亚特克莱斯勒汽车首席执行官塞尔吉奥·马尔基翁内（Sergio Marchionne）曾这样说道。

特斯拉目前正在开发三款新车型：小型越野车Model Y，以及马斯克去年11月份宣布的价值20万美元的新款跑车，和电动重型卡车，后两款新车分别将于2019年和2020年开始生产。

分析师认为，投资者对公司未来盈利能力的预期十分关键。特斯拉越早获得可观的利润，公司就越容易自给自足。

“特斯拉很明显属于资本密集型企业……但也是成长疯狂的颠覆者，或许它跟高速发展的科技公司更相似。”伯恩斯坦分析师托尼·萨克纳吉（Toni Sacconaghi）在周四的研究报告中写道。