自动驾驶遭信任危机？近半数美国人拒购全自动驾驶汽车

近日，外媒通过一项最新调查发现，49%的美国人表示绝不购买全自动驾驶汽车，这一比例高于2016年的30%。同时，84%的人更倾向于亲自驾驶自动驾驶汽车，而只有16%的人认为可以拥有一台自动驾驶。调查还发现，短短两年内，相信车辆自动驾驶比人驾驶安全的受访者数量减少了18%。

这或许也与近年来自动驾驶多起事故有关，今年3月，Uber的一辆自动驾驶汽车在美国亚利桑那州坦佩市撞到了一名49岁的行人，并最终导致其死亡。5月，警方公布了这起事故的真相——Uber的无人车传感器已经探测到这位正在横穿马路的行人，但自动驾驶软件没有在当下采取避让措施，这一事件使得一向对自动驾驶技术持谨慎观望态度的民众更加焦虑。

2016年，麻省理工学院还曾做过一项调查，近一半的受访者表示，他们永远不会购买全自动驾驶汽车。理由虽不尽相同，但其中包括：人们不相信自动驾驶汽车安全性。大家会质疑，“电脑尚且故障不断，如果车不是由人脑控制，而是由电脑控制，那将发生什么？”

也有分析指出，美国本身拥有强大的汽车传统和文化，这也对接受自动驾驶车辆构成了阻力。相比之下，其他国家尤其是发展中国家对自动驾驶汽车的接受度可能更高。

现阶段，不少的科技巨头和创业公司都瞄准了自动驾驶这一杯羹。与之相关的技术成为了创业公司们与资本拉锯的敲门砖——激光雷达、地图绘制、汽车生产制作，等等。然而，想要让自动驾驶汽车真正有能力思考，在交通密集的地区避让行人以及障碍物，却不像想象中那样轻松。

在马路上，可能有形状各异的交通障碍物，横穿马路、行踪方向飘忽不定的行人，还会出现影响汽车视觉的大雾、大雪天气...这种种假设，都会对汽车自动驾驶的识别能力造成影响。所以，不少观望这一行业的人都抱持这样一个观点：如果现阶段的自动驾驶技术无法保障人身安全这一点，那么就完全不能投入使用。

没有任何一种交通工具具备完美的可靠性。自动驾驶汽车技术的优势之一就在于，它能以幂次方的效率快速学习过去的行驶数据库，其解决复杂的状况能力也会在过程中不断提升。

如今，科技巨头和创业公司成千上万的数据模型的确能够让汽车拥有比人类更丰富的驾驶经验，以及对道路交通的识别和认知能力。