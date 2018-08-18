特斯拉起诉加拿大政府：因其取消电动车补贴

8月18日消息，特斯拉汽车的加拿大公司将加拿大安大略省的新保守党政府告上了法庭，宣称政府取消电动车购买者享受购车补贴项目之后公司遭受到“严重的伤害”。

新政府自从今年年初当权以来，政府已经取消了前自由党政府设立的几大政策，其中包含了一项飞行员探险基本工资以及啤酒的最低限价等。其中还还包含了一项碳价政策，旨在减少加拿大人口最密集省份的温室气体排放。加拿大政府还结束了一系列与环境相关的措施，其中就包含了居民购买电动汽车所享受的高达1.4万加元的补贴。

为了弱化这些举措带来的影响，政府宣布进入一个过渡期，规定通过代理商购买电动汽车的任何人都将享受购车补贴，只要在9月10日之前完成车辆登记和交付即可。在本月月初申请司法审查的过程中，特斯拉加拿大公司宣称这一条例将特斯拉排除在外，因为公司是直接向消费者销售车辆而不是通过代理商。

诉讼文件中称：“运输部大臣的决定突然让数百名加拿大安大略省的特斯拉客户遭遇到不公平的待遇，订购特斯拉的电动汽车时无法再享受到本应享受的购车补贴。”而且诉讼中指出，购买其它品牌电动车辆的消费者仍然能够享受到购车补贴。

特斯拉的诉讼要求安大略省的高等法院撤销这一“武断而且完全不合理”的决定。特斯拉在诉讼中称：“这一决定已经对特斯拉的加拿大公司造成严重伤害，不仅让公司销售额减少，而且在消费者当中形成了一种印象，特斯拉加拿大公司未来会被法律排除在外。”

安大略省运输部一位发言人称，已经知道了特斯拉诉讼的内容，但是拒绝发表评论，并且提出将在法庭上解决这一问题。