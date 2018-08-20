特斯拉董事会正寻找高端人才，但不是COO

彭博社援引消息人士的说法称，特斯拉董事会正在积极寻找高端人才，但并未主动寻找一名首席运营官。

接近该公司董事会的消息人士表示，尽管特斯拉一直在寻找高端人才，但目前尚未正式寻找首席运营官。尽管过去两周发生了一系列事件，但在马斯克发布Twitter消息之后，特斯拉董事会寻找人才方面的工作并没有改变，或进一步加强。根据《纽约时报》此前的报道，特斯拉寻找首席运营官的工作正在推进中。

特斯拉在过去几年时间里一直没有首席运营官，9人的董事会里也没有其他高管。

2016年5月，当马斯克宣布加快Model 3的生产时，巴克莱分析师布莱恩·约翰逊（Brian Johnson）询问马斯克，是否考虑聘请首席运营官。马斯克表示否认，并称自己将专注于技术、设计和制造，而乔恩·麦克尼尔（Jon McNeill）将负责销售、服务和顾客金融。麦克尼尔于2月份从特斯拉离职，目前担任Lyft首席运营官。

近几周，特斯拉一直在试图扩大管理层。上月，特斯拉聘请了计算机硬盘厂商希捷前首席财务官戴夫·莫尔顿（Dave Morton）担任首席会计官。

8月7日，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在Twitter上发布消息称，他“考虑以每股420美元的价格将公司私有化，资金已经确认”。这个消息传出后，人们开始质疑马斯克的健康状况、判断力，以及驾驭多家公司的能力。

在接受《纽约时报》采访时，马斯克承认自己睡眠不足，承受着巨大压力。他还表示，在发布这条Twitter消息之前，没有人看过或审核过这条消息。当时，他正在驾车去机场。特斯拉股价周五下跌8.9%，创下两年来最大跌幅。