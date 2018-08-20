PPT造车：高烧不退下藏套路，蔚来、小鹏、游侠们出路在哪

2018年，是我国新能源汽车的春天。中国新能源网数据显示，今年1月至5月，我国新能源汽车产销均完成32.8万辆，比上年同期分别增长122.9%和141.6%。其中，纯电动汽车产销均完成25万辆，同比分别增长105.1%和124.7%；插电式混合动力汽车产销分别完成7.9万辆和7.8万辆，同比分别增长207.3%和218.4%。从数据中可以看出，我国新能源汽车的市场规模正在不断扩大。

现如今，新能源汽车的发展导向已从政策推动逐步转向市场驱动，在这种转变下,我国新能源产业正从1.0时代迈向2.0时代。新时代的到来让资本对国产新能源汽车市场趋之若鹜，本质上抢夺市场“入口”的竞争也愈发激烈。那么，在激烈的竞争下，国产新能源显现出来的究竟是冰山一角还是全部真相？

造车企业前仆后继，你方唱罢我方登场

新能源汽车产业拥有巨大的市场潜力，我国对新能源汽车的支持、政策正在一步步落实，再加上市场当前对新能源汽车需求日益高涨，导致国内各路企业扎堆涌入新能源汽车行业。但就目前的形势来看，国内新能源汽车企业造车能力不如造势能力，实际作为难以兑现夸下的海口。

譬如拥有雄厚资金储备和强大背景的蔚来汽车，表面看似一帆风顺，实则内里问题频出。拿2016年推出首款概念车EP9来说，虽在新能源汽车行列中各项技术屡创新高，但却无法摆脱概念车实质。且在定位方面，EP9属于电动超级跑车，价格自然也不便宜，国外售价148万美元，国内预售1000万元，在国内新能源汽车市场尚未完全成熟的情况下，以如此高的价格切入市场，理想过于丰满。

再谈ES8,自今年6月28号起，蔚来将陆续交付500多台ES8创始版车型，此次交车量并不大，市场反应暂且未知。且交了车也并不代表蔚来就有了未来，此前ES8的三次跳票，已经使蔚来在消费者心中树立的“靠谱”形象坍塌。蔚来若不能解决当下存在信用度低下的问题，那么,企业未来的发展无异于沙滩建高楼，难以走向更高处。

游侠汽车造车进展引起业内质疑，造车技术同样让人担忧。2015年游侠公司发布首款概念车“游侠X”，其知名度一跃而起，民众的目光纷纷投向这个敢为人先的企业。但游侠X三年过去仍旧停留于PPT造车阶段，原计划2016年开放首批预订，2017年正式量产上市，至今未听到任何面市的消息。

去年10月，游侠在湖州落地建厂，根基未稳就想量产，不做SUV而做电动轿车，这对于游侠来说是一次赌博。2015年推出的游侠X一直被业内人士诟病，称他是一款与特斯拉定位相差无几的车型，基于特斯拉底盘改装，纯电动、轿跑、智能化，缺乏自主创新意识。做不出成绩、得不到消费者认可的游侠，前路并不好走。

前途汽车作为北京长城华冠科技股份有限公司全资子公司，与其他竞争者相比，拥有先天的优势，但前途这只“蜻蜓”高飞的羽翼并不丰盈，想要在纯电动超跑领域赢得消费者认可并非易事。2015年4月，由前途自主设计、研发和制造的高性能纯电动跑车”前途K50”工程样车亮相上海国际车展。前途不以小型车、SUV等车型为先锋切入市场，而是率先推入高端产品,虽然国内新能源跑车市场竞争对手并不多，但前途遭遇的对手无疑都是强者，毕竟能在高端市场中立足的企业实力自然可想而知。

要知道，新能源汽车，长城、吉利、长安等自主品牌均是由一款售价较低、质量较稳的产品占领细分市场开始，再逐步冲击中高端市场，而前途从一开始就以定价约70万的K50切入市场，在目前尚未明朗的消费环境下，采用如此冒险的策略，想要在高端纯电动跑车市场上占有一席之地并不容易。

国产新能源新兴产业来势凶猛，多方势力搏杀，市场竞争激烈。然而从务实方面来看，中国造车新势力仍旧存在许多短时间之内无法逾越的鸿沟，若不能实现技术创新、提升造车进度，国产新能源汽车依旧难以有所成就。

掀开造车新势力的盖头，现实难以支撑梦想

随着综合国力的不断提升，国内的科学技术发展水平得到大幅度的提升，但在汽车产业核心技术方面，依然和国外存在着极大的差距。国外燃油汽车工业领先中国近百年，映射到新能源造车技术上，国内和国外依然存在着一些不可逾越的差距。

首先，资源与技术成新能源汽车发展咽喉地带，国内企业难以突破。中国的钢产量很高，但优质的几乎为零，因为中国没有比肩国外的优质轧钢机，所以所用的钢材基本都要从国外进口。这意味着，我国的新能源汽车制造要受制于人，不能完全掌控主动权。且国内汽车零件制作技术不达标，汽车的配件、零件虽小，但它的作用却非常大，这一点在国内造车过程中已经有所体现。由于缺乏强大的造车基础，国产新能源汽车市场发展受到极大的局限。

其次，新产品“孵化”阶段，市场导向容易出现偏差，导致国内新能源汽车市场发展缓慢。部分企业在初始阶段，研发与生产新能源汽车的初衷直奔新能源补贴。2015年很多地方城市补贴按照国补的1:1补给企业，某些企业为了申请国家政策补贴，只追求速度不要求质量，导致国产新能源汽车市场乱象丛生。虽然现在政府对补贴政策进行了多次宏观调控，但因为初期利好政策的频繁出台，造成众多创业者蜂拥而至，争夺新能源汽车市场份额，严重影响了新能源汽车市场的健康发展。

最后，高故障率与低使用率成国产新能源汽车普遍存在的问题。现阶段，我国的新能源汽车产品质量普遍较差，包括电池使用寿命、车辆底盘使用生命周期等等。通过有关调查数据显示,电动汽车出现问题的占比为72%,其中经常出现问题占比高达22%，高故障率使消费者心有余悸，购买率随之下降，更有35%的车主明确表示后悔购买新能源汽车。新能源汽车病根不剔除，短板不补齐，市场将难以实现快速发展。

歌舞已起，盛宴未到，中国新能源市场依旧面临重重困难，市场的冷遇也使众多新兴企业面临着起大早赶晚集的尴尬境遇。新能源汽车作为新兴产业，想要尽快稳固根基，找到可以突破的点是关键。

冲破藩篱，国产新能源还需深耕智能技术

新能源汽车是汽车行业未来的发展趋势，中国乃至全球都在持续关注和支持新能源的发展。在此形势之下，IT企业牵手制造商打造智能汽车的消息络绎不绝，新能源汽车高端化进程正在加速推进，越来越多的国内商业巨头想要共享这场饕餮盛宴。在市场尚未明朗的情况下，这场汽车革命的藩篱应该如何冲破？

一方面，搭上政策快车，稳固企业根基。近年来政府正在一步一步将汽车企业聚拢，将生产主力对准新能源市场，巨额的财政补贴是这场竞技的催化剂。据悉，我国未来将向新能源汽车极其相关7个产业总投入3000亿人民币。《中国制造2025》行业政策提出新目标：到2025年，中国国内市场上的80%新能源汽车均由中国车企生产。这就体现了我国发展新能源汽车的决心，再加上今年4月1日“企业双积分制度”开始实施，造车企业积极性提高，有望打破僵局，依靠政府的资金支持实现突围。

另一方面，将重心放在智能技术方面。在“互联网+”时代，以电动化、网联化、智能化、共享化为主要内容的“新四化”浪潮席卷了整个汽车行业。新能源汽车不再需要利用发动机提供动力，将企业的目标放在智能人机交互技术、车载智能化及人工智能技术、大数据分析、智能车联网平台以及全生命周期的电动化生态圈建设方面才是重中之重。

目前，我国新能源汽车产业已经度过萌芽期，进入成长期。新版补贴政策出台，国家政府政策思路从“惠普”转向了“择优”，补贴重点开始侧重于产品和技术的创新，以创新技术的资金补助方式刺激新能源汽车产业发展。

但中国新能源汽车能否冲破藩篱，在国际稳扎脚跟，关键还在于企业能不能实现自我突破，将造车技术上的弊端剔除。新能源汽车不仅是一门生意，更是一项关乎整个汽车产业升级变轨的基石性策略。国产新能源汽车企业只有不断提高技术创新能力、严把质量关卡、紧跟政府脚步，引导正确的、良性的新能源汽车市场，才能推动国产新能源汽车走向世界。