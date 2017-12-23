手机接连去掉3.5毫米音频接口，跟风还是另有隐情

作为电子产品历史最悠久，使用范围最广的接口之一，3.5毫米音频接口一直是手机的标配，苹果发布了iPhone 7后，该机取消了3.5毫米音频接口。行业领头羊的这一做法引起了轩然大波。虽然iPhone7并不是第一个没有3.5毫米音频接口的手机，但是iPhone 7却是第一个“带坏”其他厂商的手机。那么为什么现在的手机厂商都想取消3.5毫米音频接口？这一举动会给行业以及消费者带来什么样的影响?下面我就来给大家一一解答。

原因1：节省机身空间

当今的智能机内部空间不比北京二环内的房价便宜。一个性能优异的手机有更大的几率畅销，带来的收益也就非常可观。合理利用机身的每一寸空间是提供更好性能的关键。但目前机身内部空间已经被压榨到了极限。这时手机厂商就需要进行取舍，手机里有没有哪些部件可以被抛弃?目前比较流行的答案是：3.5毫米音频接口。

工作中的19世纪电话交换机操作员们

19世纪刚被发明时，音频接口主要被应用于电话交换机。到了现在，这种接口依然在服役。其中手机使用的大多是3.5毫米的型号，该接口可以连接耳机或麦克风，实现声音的发出和接收。与之相匹配的音频插头有着3.5毫米的直径和约1.5厘米的长度，这种尺寸让手机音频接口体积变得非常大。况且手机充电接口也完全具备音频传输的能力，所以各大厂商想取消3.5毫米音频接口就不意外了。

iPhone 6S的3.5毫米音频接口所占空间确实不小

节省机身空间最直观的结果就是性能和使用体验的提升。有了多余的空间，工程师可以优化元器件排布。从而获得容量更大的电池、面积更大的拍照传感器、结构更复杂的摄像头、位置更合理的天线、更优秀的散热、边框更窄的全面屏和更轻薄的机身等。

第一款安卓机HTC Dream也没有3.5毫米音频接口

键盘机时代也有抛弃3.5毫米音频接口的手机，图为主打音乐的诺基亚N72

各式各样的转接头

前几年谷歌还嘲笑iPhone没有3.5毫米接口，如今自己的Pixel 2系列也抛弃了该接口

举个例子，之前有媒体问雷蛇CEO陈民亮，为什么Razer Phone没有3.5毫米音频接口。陈民亮透露了取消这个接口让Razer Phone的电池容量增加了500mAh，并提高了手机的散热能力。这个提升非同小可，要知道现在容量比较大的手机电池也就3000多mAh。

Razer Phone和它的音频转接线

原因2：增强三防能力

从当年的Moto Defy和索尼一众机型开始，三防能力就扮演了越来越重要的角色。

永远的经典Moto Defy

三防中的“防水”和“防尘”对手机的密封性有着很高的要求。减少手机开口是提高密封性最简单有效的方法，所以移除3.5毫米音频接口的理由就更加充分了。毕竟获得更高的IP评级(衡量电子产品密封性的标准)能吸引更多消费者。

原因3：跟上行业潮流

“跟风”听起来不怎么光彩，但有时效果确实不错。三防能力、金属机身、天线条带、全面屏、双摄、OLED屏幕等设计之所以能流行一段时间，不光是因为设计和性能的需求，更是因为跟进行业热点所带来的收益。苹果带起来的取消3.5毫米接口的风气同样如此。虽然现在还有品牌保留了3.5毫米音频接口，但谁也不知道他们能坚持多久。抓热点和赶时髦永远是手机厂商营销的重中之重。

一向固执的三星依然保留了3.5毫米音频接口，图为Note 8

一加5T同样毫不妥协，保留了3.5毫米音频接口

影响

如果3.5毫米音频接口被大面积取消，面向手机用户的传统3.5毫米插头耳机销量会降低。另外，随身携带转接头也会让用户不满。这时耳机厂商的无线耳机销量就会上升，而且也有机会推出Lightning接口和USB-Type C/Micro USB Type-B接口的耳机。

苹果的AirPods可能是这两年最为人熟知的蓝牙耳机

谷歌为自己的Pixel 2系列准备了一些列音频配件，弥补3.5毫米接口的缺失

雷蛇的战锤狂鲨耳机有Lightning和USB Type-C插头的版本（图片源于razer.com）

目前曝光度和销量都有所提升的苹果AirPods、BOSE QC35、索尼MDR-1000X和索尼降噪豆WF-1000X等产品都是“取消3.5毫米音频接口运动”的受益者。

左为BOSE QC35，右为索尼MDR-1000X

索尼WF-1000X无线降噪入耳耳机

结语

取消3.5毫米音频接口毫无疑问利大于弊，不管是手机厂商，音频/配件厂商或是消费者，都会受益。作为用户，我们要学会适应，毕竟用少个耳机接口和在耳机配件上多花点钱的代价获得显著的性能提升是个稳赚不赔的买卖。