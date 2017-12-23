儿童智能手表，坑爹又坑妈？

随着互联网的发展，智能移动设备已经成为儿童生活的重要部分。与此同时，针对青少年的网络攻击的案例也在逐步增多。之前央视《焦点访谈》揭露儿童智能手表存在安全隐患，黑客可利用手表漏洞，获取孩子行走路线，并通过修改父母手机客户端的登录密码，切断家长手机和孩子智能手表之间的联系。

这个消息让许多家长很担心，本来智能手表是为了孩子的安全考虑，没想到却让黑客钻了空子，成了家长和孩子们的安全隐患，这该怎么办？

▲图片来源：http://image.so.com/

儿童智能手表为什么会有安全隐患？

一般来说，儿童智能手表会拥有行动轨迹、定位，语音通话，监听周围环境等丰富的功能。而这些功能都是基于特定的操作系统开发的软件应用。

若是涉及到行动轨迹的数据被别有用心的人利用，可能会对家长的判断进行干扰。从而导致一些非理性行为的产生，导致财产损失。

▲图片来源：http://image.so.com/

你容易疏忽的安全漏洞

如果在使用智能手表的时候，你存在以下的疏漏，就有可能存在安全隐患。

1.弱口令控制不严格，允许用户使用诸如123456的密码；

2.访问控制不严格，没有针对非授权的设备的拒绝策略；

3.操作系统的漏洞和软件漏洞不及时更新；

4.一些厂商对存有用户信息的服务器管理不善也会导致信息泄露。

▲图片来源：http://image.so.com/

难道智能手表更容易被跟踪？



儿童智能手表也是一款智能设备，跟其他智能设备一样，谈不上更容易监听或者跟踪，因为所有涉及到硬件和软件设计的漏洞都会造成数据泄漏。

别有用心的人可以利用弱口令漏洞非法入侵云端服务器，获得儿童的行走轨迹，甚至获得家长的权限，使用该智能手表提供的所有功能。

几点建议避免智能设备被黑客利用

如何安全使用智能手表，以下几点很有用：

1.家长和儿童要有安全意识，不要设置弱密码；

2.使用其官网的App，不要下载不明出处的第三方应用；

3.不要随意蹭网，甚至在蹭网的环境中连接智能手表应用软件；

4.保持自己手机或终端自身的安全可靠性。

▲图片来源：http://image.so.com/

建立一个安全防盗系统有必要



当然，由家长去承担这样的任务，去建立一个安全防盗系统成本太高，可行性差，我们还是要依托于制造企业来统一行业安全标准。我们将传统的信息安全概念拓展到该领域，做到让骗子进不来、拿不走、看不懂、改不了、赖不掉。保障系统的可用性、机密性、完整性和不可抵赖性。

具体来说，首先要有访问控制策略，只有授权的用户才可以访问系统，获取数据收到指令；其次，即使进去了也无法将数据偷走；此外，非授权用户无法进行篡改数据，数据是加密的，骗子拿走也无法解密；最后一点是，系统要留有必要的日志，使得非法访问用户有痕迹在里边，有效保留证据。

家长选购智能手表要注意的问题

在购买的时候，要选择有保障的大品牌，因为这些品牌会花足够的精力去应对安全问题。同时在规格参数上除了产品自身的功能考量之外，用户可以多关注一下针对智能手表本身安全防护功能较完善的产品。

总之，智能儿童手表实质上只是一个辅助性的安全工具，也是一款智能设备。我们在利用此类高科技产品为青少年儿童提供便利服务的同时，也要积极防范因智能手表被误用所滋生的新的安全问题。