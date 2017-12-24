全球最小手机出炉，这次只有一颗硬币那么小

早些年，手机厂商都在以“机身厚度”为主题进行设计角力。

拉长机身扩大机内空间，换接口、砍3.5mm音频口和突出摄像头，这些都是厂商们曾用过的技法。就是这样逐步进逼，手机才进化到现在这个样子。

当然，目前的智能手机也就能够在厚度上做文章。虽然“全面屏”设计能够提升机身利用率，降低机身的变大速度。但有一点不变的是，屏幕会随着使用需求不断扩大，要是现在要压缩体积的话，对于用户和市场来说都不太现实。

所以如果要在手机这个领域上玩体积压缩，就要向退役已久的“功能机”下手了。

近日，英国设计团队Clubit New Media Limited推出了一款“全球最小手机”Zanco tiny t1。这款手机也就只比一个硬币，大一丢丢而已。

根据 SlashGear的报道，Zanco tiny t1的机身设计很简单，传统功能机的按键排布再加上一个0.49英寸的极小屏幕就填满了正面。机身底部附带了一个microUSB接口，这个接口基本上就占据了底部绝大部分的空间，在这里你就能够知道手机到底有多小了。

除了体积，Zanco tiny t1的重量也非常小。它仅有13g，也就是比一对AirPods（单只4g）重一点而已。这个大小和重量放在口袋里面，也可能丢了也不知道。

既然是小机器，那Zanco tiny t1里面用的东西只能用足够小的了。它的电池只有200mAh，Sim卡规格也是Nano Sim，机身的运行内存和储存空间只有32 MB，只能储存300个电话和50条短信。这个配置，基本上也可以算是“出土文物”级别了。

Zanco tiny t1也只是保留了最基础的功能，支持2G网络的它也就只能发发短信和打电话。键盘上保留了白光底键背光，这样虽然可以确保你在晚上也能够看清楚按键，但要在这么小的键盘上拨号，恐怕也是个麻烦事。就像SlashGear说的，你可能要用类似卡针的小棍子去按才能按清楚。

打电话都这样的话，你就不要指望能在那个0.49英寸的OLED屏幕上聊SMS短信了。

除此之外，Zanco tiny t1的小体积机身对喇叭来说也是限制。你在打电话的时候，声音也未必能够传到话筒中。毕竟，这个机身可能还容不下降噪麦克风，肯定也没有耳机口和蓝牙连接。打电话的时候还要在意下周边的环境，太吵的话可能也用不了。

这么看起来，Zanco tiny t1真的只是一个“为小而小”的机器，它能够给你的也就只有这个极小体积带来的感官冲击力。但你是想怀旧玩玩功能机的话，这个体积要用起来还是不那么方便，还不如买一台诺基亚靠谱。

但不可否认的是，这些极限设计也就只能够在功能机上出现。现在的智能手机或者是电脑，要做得这么小其实也很不现实。

虽然，有些概念是能够把智能手机压缩成一个手环的大小，通过投影来展示屏幕。这个方法虽然具备足够未来感，但投影带来的问题以及续航、机身处理能力能不能跟上，这就是设计者需要考虑的。电脑也是，华硕和英特尔都有微型电脑和“计算棒”这一类概念，能够把个人电脑做得足够小。但必须接入显示设备才能用，这个就是一个限制。

不可否认，这些都可能是未来的设计方向。但要真正实现起来，还需要些时间。

回到Zanco tiny t1这个话题上，这种小机器的诞生也算是设计力的体现。他们在Kickstarter上也获取了708个用户的支持。团队预计在明年5月发货，到时候就能够看到这个小手机的体验到底怎么样了。

前提是，团队一定要把包装设计好。不然这么小的体积，在运送过程中真的很容易丢的。