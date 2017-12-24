小米降噪耳机3.5mm接口版与Type-C版体验对比

当你需要沉下心来工作的时候，当然希望能有一个相对安静的环境，不过办公室难免会有一些嘈杂声，这时候或者只有降噪耳机可以帮你了。前几天的时候，小米又推出了一款3.5mm接口的降噪耳机，而这也不得不让我们想起之前推出的小米降噪耳机Type-C版，同样作为299的入门级主动降噪耳机，这两款产品究竟有哪些不同呢？今天我们通过对比来看个究竟吧！

3.5mm与Type-C接口差别在哪？

首先，在手机厂商纷纷取消3.5mm接口的大趋势下，小米降噪耳机选择了“逆势”而行，也为很多使用3.5mm接口手机或播放设备的用户带来了新的选择，而作为两款耳机最直观的区别，3.5mm和Type-C版其实不只是接口上的改变，两款降噪耳机在使用人群上也基本不存在交集。

从目前实际的情况来说，Type-C接口的普及率相对有限，所以3.5mm接口降噪耳机的通用性明显更广，毕竟目前大多数播放设备的主流接口依旧是3.5mm，比如笔记本、同声传译、iPad等，而Type-C接口主要针对的则是采用该接口设计的智能手机，比如小米6、魅族Pro 7等旗舰手机，而这应该也是小米推出3.5mm接口降噪耳机的重要原因。

内置电池和手机直接供电哪个好？

小米降噪耳机还有一点改变也同样值得注意，那就是它内置55mAh电池，与直接通过手机供电的Type-C版有着明显不同，不过这样的设计同样有利有弊，好处是它可以单独作为隔音耳麦来使用，缺点则是会受到续航的限制，如果在没电的情况下则无法使用降噪，同时线控的体积明显大了很多，不过小米降噪耳机还是考虑到了这一点，在这款耳机上增加了一个背夹，避免因为线控过沉而拽掉耳机。

▲Type-C版与3.5mm版线控对比

降噪效果哪款更好？

小米降噪耳机和Type-C版均支持两档降噪调节，从实际的体验来说，小米降噪耳机的降噪效果比Type-C版要稍微好一些，不过程度非常细微，都属于能够把轻度的嘈杂环境变安静的水平，比如在公司的空调声音，基本都能够消除干净，远处人声也能过起到一定的过滤效果。笔者也曾在飞机上分别使用过两款耳机，总体上来说降噪效果都并不理想，只能将飞机的机械噪音过滤掉一部分，还达不到消除绝大部分噪音的效果，这点与QC 35或索尼WI-1000X这样的降噪耳机相比差距还是比较大的。

体验总结：

从总体上来说，两款耳机在降噪和音质方面其实都比较接近，而接口的不同也导致了两款产品在使用上的一些改变，比如3.5mm接口小米降噪耳机自带电池盒，所以可以单独使用，而Type-C版则通过手机供电，对于使用Type-C接口手机的用户来说更加实用。同时3.5mm接口耳机最大的优势就在于通用性强，能够在更多的设备上使用，可满足更多消费者选择有线降噪耳机的需求。