小蚁Lite运动相机评测：轻巧又便宜

随着手机摄像头性能的大幅提升，如今的影像市场可以说是“一片狼藉”，对大部分人而言能用手机解决的，就不必“麻烦”相机了。但手机也不是万能的，如果你要去跋山涉水，做一些较为激烈的运动，毫无疑问，运动相机才是最佳的选择。而提到运动相机，相信大家第一反应就是Gopro，没错，在运动相机的世界里Gopro的确算得上是一把手，不过动辄三四千的价格并不是每个人都能消受得起，尤其在运动相机市场中，爱冒险的年轻人才是主力军。

可年轻人的“弱点”也很明显，就是资金有限。想要从他们口袋里挖出几千块钱，倒不是他们不肯给，根本是口袋空空（毕竟要买的东西太多了，分给运动相机的实在有限），但年轻人们同时也很乐意去尝试新产品，今天爱活网就为在座的各位年轻人带来了价格更优的小蚁Lite运动相机，不过便宜归便宜，性能才是我们购买的原动力，到底这款报价仅799的小蚁Lite运动相机能不能满足我们的需求，还是来实实在在的体验一番吧。

不光小巧还特别轻

对小蚁熟悉的朋友应该知道，作为国内近几年在运动相机、摄像头方面颇有造诣的小蚁科技，也不是第一次推出运动相机了。两年前就发布了一款支持1080p全高清视频的小蚁运动相机，在今年上半年还发布了一款支持最高4K/60fps视频录制的小蚁4K+运动相机，而现在发布的小蚁Lite运动相机可以看作是第一代小蚁运动相机的升级或者是小蚁4K+运动相机的简配版。

因为小蚁Lite与一代小蚁运动相机一样具备多种配色，包括薄荷绿、冰晶蓝、星空黑三种，我们拿到的是黑色版本。但在性能方面却有了显著提升，虽然走的是低价路线，却支持4K视频拍摄，可以说是目前市面上能买到的最便宜的4K运动相机了吧。

把小蚁Lite运动相机拿在手里，第一感觉就是超级轻！仅88g的机身重量，拿在手里我都怕随时给掉了，小巧的机身设计随便往上衣或裤子口袋里一塞就完事，没事还要摸摸看在不在，毕竟太轻。

在外观设计方面，与Lite与小蚁一众运动相机都长得差不多，干净利落，从小蚁Lite正面我们可以看到150度的广角镜头、YI LITE的logo以及LED功能指示灯。小蚁Lite运动相机配备了索尼1600万像素CMO感光元件，可拍摄分辨率为4608X3456的静态照片，并搭载了Hi3556芯片。

小蚁Lite与在外观上最大的区别就是自带2.0英寸的大猩猩触摸屏，不用像前代一样必须配合手机APP才能取景拍摄或设置相机等。正因为是块触摸屏，所以整部机器上只有电源开关/快门是实体按键，其他操作均可在触摸屏上完成。

而在WiFi传输方面，与现在大部分只支持2.4G不同，Lite运动相机可以支持2.4GWiFi和5G WiFi传输，另外它还支持Bluetooth 4.1连接相机远程控制。在续航方面，Lite配备了1400毫安锂电池，说实话，挺耐用的。我在使用Lite运动相机的时候正好去了一趟哈尔滨，零下二十几度的地方，冰天雪地，原本以为拿出来几分钟就会耗光电量，没想到走走停停半个多小时，Lite还“屹立不倒”。

好玩到停不下来

对于运动相机来说，配置虽然重要，但永远不是最重要的，功能丰富好玩才是顶顶要紧的。作为小蚁运动相机的第二代产品，Lite的功能可以说依然非常的丰富，Lite支持多达9种拍摄模式，包括普通摄像、延时摄像、慢动作摄像、循坏摄像、摄像+拍照、普通拍照、定时拍照、连续拍照、延时拍照，你想怎么玩都可以。现在我们就挑其中几项功能来感受一下。

延时摄像

毫无疑问，延时摄像最适合就是用来拍摄日出日落等天地万物的微小变化，比起用普通相机需要花大量时间来前期拍摄和后期制作，Lite只要选择延时摄像这个功能，按下录制键就能轻松完成。

慢动作摄像

慢动作摄像也就是我们平时说的慢镜头，这个功能主要应用对高速移动的物体能有很好的捕捉，放慢原本高速的节奏。Lite支持三挡速率：1080/60帧、720/120帧、360/240帧，个人在使用过程中觉得720/120帧相对来说更适合，技能保证图像质量，又能有很好的慢动作效果。

畸变校正

由于运动相机自带广角镜头的缘故，在拍摄物体的时候总难免会产生不同程度的畸变，小蚁Lite当然也不会例外。这种夸张的畸变对极限运动或者你想表达更宏大的场面来说，在视觉上可以造成一定的冲击力，但如果是日常拍摄，就有点不适合了，不过也没关系，因为只要在Lite里开启了镜头畸变校正后，视角就更接近于普通相机的广角效果，看上去也更自然。

（关闭畸变校正）

（开启畸变校正）

电子防抖

不管是什么相机，防抖永远都是重中之重，运动相机更是如此。因为你在运动中画面极其容易不稳定，那就算有再好的画面也是白白浪费。小蚁Lite运动相机的电子防抖功能，可以在运动的状况下拍摄出稳定流畅的画面。下楼梯相比起平地走路，身体的摆动可以说比较厉害，但我们从以下画面中可以看出，在没有开启电子防抖功能的时候，下楼梯的画面摇晃的非常厉害，我们看着也很不舒服；而当开启了电子防抖功能后，下楼梯的画面可以说是相当平稳。不过需要注意的是，在4K模式下电子防抖功能无法开启。

（关闭电子防抖功能）

（开启电子防抖功能）

当然，除了在屏幕上操控这些功能外，在手机上装一个“小蚁运动相机”APP，所有的玩法都全部呈现，甚至还能在手机上进行简单的视频剪辑，非常利于传播。

最后我们再奉上一段由小蚁Lite运动相机拍摄的一段来自北国冰城的视频，讲真，小蚁Lite从头到尾没讲自己有很厉害的三防，但能在这种环境下坚持这么久的拍摄，我个人是很佩服的，毕竟一同前往的单反相机在同样的时间内掉电掉的很厉害。

便宜又好用这可能真的是年轻人第一台运动相机

其实相比起专业的相机，对于运动相机，我相信绝大部分人都更多的是追求好用好玩，而不是一味的追求超高画质。此外，除了一些极限运动爱好者，很多人使用运动相机的频率也不会比使用手机来得更高，因此你让大家掏出几千块钱来买个运动相机，可能有人更愿意去买个美颜手机。所以我认为小蚁Lite运动相机，不仅仅可以成为年轻人的第一台运动相机，对那些偶尔也想尝新的人来说，也不失为一个好的选择。

当然咯，小蚁Lite也不是没有不足，4K模式下的视频并不算十分流畅，最理想的还是1080P的画面，但考虑到这款机器也不是面向专业人士，对广大业余玩家来说已经足够，更何况，你们摸着良心问问自己拍了4K的视频，你有4K的显示屏来播放么？！另外还有可能是价格的关系，作为运动相机该有的比如防水壳等配件需要另外购买，但由于机器本身就比较便宜，如果你需要拍摄水下环境，花钱买个防水壳我觉得问题也不大嘛。