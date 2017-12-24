斐讯路由器0元购：K2P直降50元，K2抢赚40元

12月25日，斐讯官方商城和京东自营针对K2P、K2推出限时直降活动，活动时间24小时，自12月25日00:00起，至12月25日23:59止。

1、【斐讯商城】"0"元购斐讯K2P全千兆无线路由，买就送799元，12月25日限时直降50元再送公牛插排，数量有限，赠完即止：点此参与。

【京东自营】"0"元购斐讯K2P金全千兆无线路由，买就返799元，12月25日路由钜惠，抢赚40元，数量有限，抢完即止，点此参与：PC点此 | 手机点此。

活动期间，购买定价799元的斐讯K2P路由器，下单立减50元、实付749元，再送公牛插排，用户收货后并激活K码，送799元大礼包，3个月分期全额提现，最终相当于最高实赚50元+公牛插排+K2P路由器一台。

K2P不但首次引入了金属ID设计，而且真正意义的实现了路由器的双频全千兆（无线和有线都是千兆）。同时，依旧配备高规格PA+LNA模组，延续K2系列无线超强穿墙、超远覆盖的特性。

斐讯K2P路由器为斐讯K2升级版，相比而言在2.4GHz频段理论速度提升33%；同时升级为全金属机身（材质为金属+ABS），采用128M DDR3+16M Flash升级组合。

2、【斐讯商城】"0"元购斐讯K2皓白无线千兆路由，买就送399元，12月25日秒杀直降40元，数量有限，抢完即止：点此参与。

【京东自营】"0"元购斐讯K2皓白千兆无线路由，买就全额返，路由钜惠，抢赚40元（12.24 22:00-12.25 23:59），数量有限，抢完即止，点此参与：PC点此 | 手机点此。

活动期间成功购买定价399元的斐讯K2路由器，拍下实付359元，用户收货后并激活K码，一个月后提现399元，最终相当于实赚40元现金以及斐讯K2路由器一台。

斐讯K2增加了PA+LNA功率放大器，较K1信号更加稳定，覆盖更广；无线网络支持频段为 2.4G&5G，双频并发速率1167Mbps；专业电信级PA（信号放大器）+LNA（低噪声放大器）信号更强；安装斐讯路由APP配置一键轻松搞定；WISP中继可做信号放大器。

▲斐讯K2路由器0元购活动事项