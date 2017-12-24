这个能变形的球，既是无人机也是运动相机

如果要说运动相机和无人机的结合体，你会想到什么？

这个组合最常见的方案，就是在无人机上加入一个支持运动相机的云台，就像是GoPro Karma一样，大疆之前也有推出过相类似的产品。

这个应该是最简单的方法，用户能够通过替换不同类型的运动相机达到不同的拍摄目标。只是，更换相机的时候可能会出现云台的兼容问题。再加上运动相机的拍摄特点，很多人还是会选择无人机、运动相机分开使用。

但真的没有一种产品，能够一次性满足“运动相机+无人机”这两种需求吗？

其实是有的，无人机新创团队EYEDEA 推出了一款新型的“飞行运动相机”PITTA。这款机器是一个无人机和运动相机的结合体，它能够通过“拆件变形”的方式，切换无人机、运动相机以及监控相机三种形态。

根据 SlashGear的报道，PITTA的机身就是一个球体。这个造型看起来就像是那些专业VR相机，但它体积很小，球体直径为170mm，人基本上都可以单手掌握。机身重量为200g，对比单机身重量为118g的GoPro Session 5，PITTA也不算太重，因为它还要兼顾其他替换机构。这个体积和重量，要随身带和挂自拍杆也没有太大问题。

拍摄参数方面，PITTA支持4K视频拍摄，支持高速连拍和延时摄影。但它那个所谓的慢动作，也就只有60fps。拍摄性能比较一般，最多的也就是一个“玩具”水平吧。

其实，PITTA追求的画质和拍摄性能，它的核心应该体现在机身的可变造型上。PITTA的底部附带了一个可拆结构，EYEDEA为它推出了三款底座。第一种就是附带通用螺丝接口的运动相机底座，第二个则是无人机模块。

PITTA只要接上无人机模块，连接手机就可以变成一台自拍无人机了。用户可以用手机来操控，PITTA也有自动跟随功能，可以跟着人来走。要是拍多人大合照，或者是要跟着自己拍Vlog，这个模式就很方便了。虽然画质不算好，但一般使用还是可以的。

PITTA的第三个模式，就是监控摄像头模式。用户需要把PITTA接上EYEDEA的底座，就可以变成一个实时监控的摄像头。底座有很多接合方式，它也可以挂在墙上，以满足更多监控需求。

总的来说，PITTA是一款产品概念很聪明的产品。虽然要兼顾三个形态让它舍弃了不少东西（如画质、性能等），但用模块化设计来兼容三种不同的需求，确实是一种能提升可玩性的做法。

模块化设计，就意味着以后会有更多的东西能够兼容在内。或者，PITTA或它的后续产品之后能够接上一些简单的运动模块，以完成类似电动滑轨的拍摄效果，这样也是可以的。

目前，EYEDEA已经将整个PITTA项目搬上Kickstarter，他们也会在CES 2018上露面。到时候，就能够看到PITTA具体的表现了。