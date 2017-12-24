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斐讯S7智能体脂秤/悟空M1空气检测仪0元购，至少再赚40元

2017-12-24 22:35:54来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

12月25日，斐讯官方商城针对智能体脂秤S7（赠60元保温壶）、京东自营针对悟空M1空气检测仪（直降40元）推出“圣诞好价，年终盛惠”优惠活动，活动时间24小时至48小时。

1、【斐讯商城】"0"元购斐讯智能体脂秤S7，买就送599元（万家），下单加赠价值60元哈尔斯保温壶，数量有限，赠完即止，活动时间48小时，将于12月26日23:59结束，点此参与

活动期间，购买定价599元的斐讯S7智能体脂秤，送价值60元的哈尔斯保温壶，收货激活K码，通过华夏万家金服，送599元大礼包，60天后全额提现，最终相当于最高实赚保温壶一个+S7体脂秤一台。（注：已购买斐讯路由器的用户无需担心身份激活限制，体脂秤与其信息不重叠不互斥）。

斐讯智能体脂秤S7隐藏式LED显示屏搭配白色玻璃面板浑然一体，全新8电极测量，采用BIA生物电阻测法获取22项指标，可同步绑定10组数据资料，适合家庭共享。采用2000mAh锂电池搭配极低功耗LED电源管理芯品，一次充电，全年陪伴。

2、【京东自营】"0"元购斐讯悟空M1空气检测仪，买就返799元， 12月25日限时钜惠，抢赚40元，数量有限，抢完即止，活动时间24小时，点此参与：PC点此手机点此

斐讯悟空M1空气检测仪定价799元，可享“零元购”，下单立减40元，买就送799元礼包，最终相当于实赚40元现金+斐讯悟空M1空气检测仪一台。

斐讯悟空M1空气检测仪，精准检测你家的空气，4大数据全监测，检测面积约为300㎡。金属铝合金外观，采用多色阳极氧化、喷砂、镭雕的精致工艺，一体成型金属光泽，简约时尚。

斐讯悟空M1采用先进电化学原理传感器检测模块，识别室内装修甲醛指数；搭载高精度激光传感检测模块，看透PM2.5细小颗粒污染；设有温度、湿度监测功能，还可实时显示日期和时间，多项数据同时呈现，一机多用，呵护你的智慧家庭；一键式操作，WiFi智能互联，APP实时管理+远程监测，随时监测你家的空气。

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关键词：斐讯S7体脂秤悟空M1空气检测仪

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