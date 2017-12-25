4K已经够用？看完这些例子你就不会这么认为了

时间快要进入2018，新发售的电视大多有了4K分辨率，网络流媒体也已经开始慢慢有了4K内容，而支持4K的电影和游戏则更多了。不出意外，4K将在未来一段时间内成为显示分辨率的主流。不过你肯定也听说过已经有厂商搞起了8K电视，而HDMI 2.1标准更是最大支持10K，如果你觉得更高分辨率只是厂商的噱头，而普通尺寸屏幕的4K分辨率已经到了人眼视觉极限，那么这里有些例子告诉你，4K还远远不够，我们的确需要8K甚至10K。

VR设备

虽然经过一阵喧嚣后VR设备现在不那么火了，不过它仍然是未来显示的一个趋势之一。如今的VR在头部追踪和音频定位都取得了不错的进步，但是屏幕方面却进展很少。要知道，VR提供了沉浸式的体验，如果你在头盔里能看出来一个个像素点，那么你对它创造出来的世界的真实性是否就会大大怀疑了呢？这些都需要高分辨率屏幕来改善。

目前大部分VR产品都需要使用手机作为屏幕，以现在市面上最流行的Galaxy Note 8和iPhone X为例，两者的OLED屏幕分辨率分别是2960×1440以及2436×1125，如果只是拿在手上使用，这样的分辨率当然是绰绰有余，不过当你要把这块屏幕放到离眼睛只有3CM的距离时，分辨率就不怎么令人满意了，这时候，显然更大的屏幕更高的分辨才能提供更好的VR体验。

360°全景相机

360°全景相机在相机市场里只占了很小的一块，但是今年却有不少新品推出。大部分的全景相机目前都能做到4K视频的拍摄，而目前最高分辨率的两款消费级全景相机是佳明的Virb 360的5.7K以及GoPro Fusion的5.2K，不过这些还远远不够。

虽然360°全景囊括了四周所有景物，不过我们大多数人的视野仅仅还是习惯于看16:9比例的屏幕内容，而选取全景画面中央的16:9图像可能只占了全部屏幕尺寸的15%，这意味着分辨率已经从4K的3840×2160下降到了差不多720p的1280×720，这时候你恐怕对画质就不会满意了。

从这张国外网友拍摄的照片中可以看出来，GoPro Fusion拍摄的这张照片有着5760×2880的分辨率，但当你需要的场景只是白框中的彩虹时，这一部分的分辨率只剩下了2000×1120了，最多也只相当于FHD了。

或许这个时候会有人说，拍360°全景要的就是全景视频，要拍平面图案自然会用普通相机。是的，你可以这么想，但是360°全景相机的生产厂商可不是这么想的，现在几乎所有新出的360°全景相机都有着名为OverCapture、FreeCapture或HyperFrame的编辑模式，其实它们都是一回事，就是让拍摄者在完成拍摄后选取其中最有意思的16:9画面，以1080p的分辨率输出，厂商们都很清楚人们真正能接受的视野范围是多少，而360°全景拍摄只是为了在同一时间拍摄更多内容不至于错过精彩部分而已。

游戏

分辨率当然不是游戏画质的全部，好的游戏画质需要游戏设计的画面图像、细节纹理、像素等各方的配合，不过和VR的例子类似，我们玩游戏时双眼离显示器的距离可比电视机要近很多，同样尺寸屏幕下4K电视能达到的效果当贴在面前成为游戏显示器时就大打折扣，而游戏中通常需要更宽的视野，这也是为什么如今超宽屏的显示器层出不穷，三星的带鱼屏显示器，DELL、LG和苹果的5K显示器都是如此，这些都突显了大部分情况下，桌面显示器的分辨率当然是越高越好的。

电视

最后还是要说回我们屋里最大的那块屏幕，电视一直是提升显示分辨率的主推手，不过有人觉得越来越高的电视屏幕分辨率只是厂商的阴谋，这并非完全没有道理，为了提醒人们购买新电视，最简单的方法就是提升像素，4K到8K，仅从数字上就能给人以性能提升的直观感受，不过这事还得要分情况，在50寸的电视机上，8K和4K或许区别不大，但是在更大的屏幕上就不一样了，想象一下在地下室组建自己的家庭影院，当电视机的屏幕扩展到了一面墙的尺寸，那么是不是现在的4K分辨率就远远不够了呢？

是的，就目前大部分情况来看4K已经足够使用，但随着屏幕使用场景的升级，对分辨率的需求也会水涨船高，或许8K、10K的时代也不会远了。