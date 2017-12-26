显存速率16Gbps：镁光完成GDDR6设计，明年开始量产

近日，镁光科技在博客上正式宣布已经完成了GDDR6的显存设计以及设备认证，并表示有计划将在2018年上半年开始批量生产。

镁光科技是唯一生产GDDR5X的显存生产厂商，刚提到的GDDR6显存是在GDDR5X设计基础上制造出来的，而且GDDR6和GDDR5X拥有着非常相似相识的规格，这也让GDDR6的进度可以突飞猛进。

随着技术的发展，GDDR6显存速度可以将达到16Gbps，而刚开始的GDDR5X只有12/14/16Gbps的内存速度，这速度与GDDR5相比，可以说快很多，而且还能再快。

说到GDDR5，美光表示在GDDR5的长期产品线路中，打算在"1Xnm DRAM工艺上"开始批量生产8G GDDR5显存，而GDDR6则是作为高端级显卡的一个标准，入门级显卡还是继续使用GDDR5显存。另外有报告还称GDDR6推出时，GDDR5会进入萧条期，而且可以作为低成本显存带动显卡降价。

关于GDDR6显存规格，其表示新的标准继续按照GDDR5X的显存来制造，并且与GDDR5X规格非常相似。GDDR6显存规格将达到8GB和16GB密度，8GB单颗具有2GB的内存，而16GB则能够翻倍。

按照速度来看，第一代的GDDR5X芯片在GTX 1080内存速度是10Gbps，而换上新版的GDDR5X内存速度将是11Gps。

我们可以期待一下明年NVIDIA和AMD的新系列高端显卡，笔者是比较期待NVIDIA新系列的到来的，换上GDDR6的新一代高端显卡，性能会更加给力。