加密货币火爆，但是显卡芯片厂商却并未跟进

北京时间12月26日下午消息，据《华尔街日报》报道，虽然在即将过去的2017年中以比特币为代表的加密货币获得了让人难以置信的火爆程度，但是在这个市场上扮演了关键角色的芯片制造商们却依然对其持观望态度。

在2017年中，加密货币的火爆程度让所有人都感到兴奋，并催生出了一个全新的职业：“矿工”。这些矿工使用高端计算机来获得加密货币，并且完成交易，从而获得丰厚的回报。如何通过挖矿获得比特币和以太坊等加密货币？简单来说就是利用英伟达和AMD等公司出品的图像处理器的算力。这些芯片通常被称为GPU，这些GPU一般是高端游戏PC中所搭载的。

乍看上去，加密货币的挖矿行为，为英伟达和AMD创造了一个巨大的市场。在过去的两个季度中，加密货币挖矿给英伟达带来了大约2.2亿美元的营收，而这个数字进展该公司总销售额的5%。而据AMD公司CEO丽莎·苏（Lisa Su）预测，在该公司今年23%的销售增长中，挖矿显卡给该公司带来了个位数的增长幅度，大约会给AMD带来5亿美元的营收。

但是这两家公司都无意在加密货币挖矿市场上加注，他们的理由很简单：加密货币稳定性太差。现行技术的一点点变化，就有可能给加密货币的经济价值产生巨大的影响。摩根士丹利分析师约瑟夫·摩尔（Joseph Moore）表示，未来一两年内，一些网络的升级，比如以太坊网络的整体区块奖励从5个以太降到了3个以太，会对矿工造成明显的影响。他甚至认为，2018年以太坊挖矿显卡的销量有可能会下降50%。

尽管如此，目前市场上依然有26种市值超过了10亿美元的加密货币。而仅仅一年以前，仅有比特币和以太坊的市值超过了这一数字。RBC Capital的米奇·施特费斯（Mitch Steves）指出，这些加密货币中，有多种货币依靠的是GPU挖矿。虽然加密货币的可预测性很差，但是他们很有可能会继续存在下去。这对于那些想要考加密货币获得回报的人来说，可能是个好消息。