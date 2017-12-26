1899元起：乐视怒发10款超级电视新品！

IT之家12月26日消息 今天下午，乐视召开了主题为“冬天里的一把火”的电视新品发布会，发布会上，乐视怒发了十款新品！一起来看一下。

此次发布的电视新品共包括两个系列，分别是乐视超级电视New、乐视超级电视Lean系列。

New系列和Lean系列，共计10款新品全面覆盖40吋-65吋，价格方面从1899元到5799元不等。在画质方面，新一代产品仍然保留超级电视独有的色彩管理引擎极色炫彩，全系列产品支持HDR技术。

新品采用的独特的SDR转HDR处理技术，将SDR内容转成HDR的效果显示，从而提升用户观看体验。性能配置上，使用Mstar四核处理器，全系产品标配16G闪存。

乐视超级电视Lean系列的X40L/X43L/X50L/X55L/X65L售价1899元起。

乐视超级电视New系列的X40N/X43N/X50N/X55N/X65N售价2099元起。

发布会上，官方表示，乐视超级电视将做出改变让商业回归商业，将更加聚焦家庭、聚焦大屏。新乐视智家就是这样一个家庭智能互联网服务运营商，以大屏为中心，拓展到智慧家庭的方方面面，为用户提供丰富的服务。

除了发布新品以外，乐视还将把EUI的再次升级——EUI6.5。

官方表示，EUI6.5是超级电视生态开放策略落地的重要版本，为你带来更多内容服务的同时，也将体验带向一个新高度。EUI6.5桌面架构全新升级，兼具开放与融合能力。加入超级语音4.0、智能双核识别，支持声纹识别、聚类技术及多轮对话。

全新的EUI6.5将于新年的1月中旬与大家见面，首批升级的机型为全部938平台的第4代超级电视，其他机型将很快会陆续更新。