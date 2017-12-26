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华米AMAZFIT智能手表2代开箱图赏：有够硬！

2017-12-26 20:14:32来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

双12的晚上，华米科技召开了新品发布会网络直播，华米第二代AMAZFIT运动手表正式亮相。第二代AMAZFIT运动手表共有两款产品，分别是售价999元的普通版本和售价1499元的尊享版。

目前IT之家编辑部已经收到了这款产品，IT之家这里拿到的是999元的普通版本，下面小编为大家带来这款产品的开箱图赏。

相比第一代圆润的外观，第二代AMAZFIT运动手表在外观设计上巨变，更具运动气息，更显硬朗，也更符合其运动手表的身份。

第二代AMAZFIT运动手表采用了2.5D弧面玻璃表镜，表圈手工打磨氧化锆陶瓷、不锈钢表耳和按键。值得一提的是，手表右侧上边的按键还有一圈红色的线条点缀。

表身采用了3D激光碳纤维纹理，更显运动气息，手表底部材质方面使用了玻纤加强聚碳酸酯和不锈钢充电触点。

值得一的是，售价1499元的尊享版在表镜材质上使用了蓝宝石玻璃，可选皮质表带&苹果手表表带同款材质的氟橡胶表带。

第二代AMAZFIT运动手表拥有11项运动模式，除跑步、健走、户外骑行、室内骑行、室内跑、泳池游泳、椭圆机、登山、越野跑、公开水域游泳等10项常见运动项目之外，更新增复合运动铁人三项模式。官方承诺在未来更将与神秘合作伙伴推出高尔夫、足球、网球等更多的运动模式。

防水方面，采用了50米游泳防水等级，并拥有泳池游泳和公开水域游泳两种模式。泳池游泳可以实现自动记趟、提供swolf效率指数，并能识别蛙泳、自由泳、仰泳、蝶泳四种泳姿；公开水域游泳则支持轨迹、游泳距离。

续航方面，官方表示，其开启GPS仍能续航35小时，轻松支持一场100公里越野赛。如果按照每天跑步半小时，消息推送200条可以持续使用5天。

此外，支持全天心率、支持外接心率带。

其他方面，拥有十分实用的智能功能，你可以用它来控制米家智能家居设备、支付宝离线支付、蓝牙听歌、查看信息推送与天气、设置无声闹钟与来电提醒、监测睡眠。

第二代AMAZFIT运动手表提供了不少于5款表盘设计。

下面，一起来欣赏下这款“硬汉”智能手表吧~

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关键词：华米AMAZFIT运动手表

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