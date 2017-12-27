外媒称高感媲美索尼A7S：富士X-H1相机提前爆料

日本相机厂商在发新品前难免有点“扭捏”，总是隔段时间挤一点消息出来，跟他们更新产品的形式差不多，特别喜欢挤牙膏。富士相机自然也不例外，在前段时间富士曝光了其最新混合式无反相机新系列的X-H1机身草图后，最近又有曝出了更多的机身规格信息，看来瞒也是瞒不住了，大概是因为明年二月份就会正式发售了。

相比起之前曝光出X-H1会是富士首款加入机身防抖功能的信息，这次又曝出富士X-H1相机应该是定位在视频拍摄人群上。据称，X-H1可拍摄30fps的4K视频和120fps的1080p视频，其视频画质将远超X-T2，不仅如此，在高感方面，外媒称其更是可以媲美索尼A7S，果真如此的话，那X-H1的出现极有可能改变富无反相机在视频性能上落后其他品牌的窘境。

另外，我们从之前的曝光的机身草图中可以看出，X-H1在外观方面更接近于富士中画幅无反相机GFX 50S，但消息称其体积却跟X-T2相仿。也就是说我们可以在X-T2大小的机身上获得跟GFX 50S相类似的操控手感，比如手柄就会更大更深，持握感也一定更好。

除此之外，富士X-H1更多的机身规格，包括内置机身防抖、曝光补偿拨盘可能被按键取代，以及还会搭配一个单色的肩屏，关于这个肩屏我真的好奇在X-T2机身大小的基础上，富士是怎么把这块肩屏给放上去的。

在处理器方面采用了与X-T2相同的处理器，使用WP-126s型号电池，预计X-H1的售价可能在1900-2200美元，也就是人民币12422-13076万元之间。总之，虽然富士X-H1的曝光消息已经不少了，但对我们来说，不见真机不死心，这会不会成为富士相机今后的新标杆？我们静待二月份的正式发布吧。