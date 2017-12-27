让运动充满时尚：Jaybird Freedom 2入耳式无线蓝牙耳机开箱图赏

摆脱线段束缚的蓝牙耳机愈发成为大家追求的对象。而对于喜欢运动的用户来说，有一款在音质和颜值上均属上乘的蓝牙耳机出现在市面上无疑是一种福音。近日罗技旗下Jaybird就推出了Jaybird Freedom 2蓝牙耳机，号称为运动爱好者打造。

IT之家近日收到了来自于Jaybird的Freedom 2蓝牙耳机，就让大家一起来看看这款耳机如何让运动爱好者满意。

对于目前一名外貌协会的成员，耳机的外观已经成为大家选购产品的重要考虑对象，尤其是长期出没在健身馆以及户外的运动爱好者，一款外观霸气的耳机不但能够让自己满意，还能吸引其他人的目光。

Jaybird Freedom 2蓝牙耳机的外观就足够抢眼。这款耳机在设计上延续了Jaybird的一贯的“耳塞+耳翼”的组合，其中耳翼部分采用了两个半月形耳廓固定片，官方表示耳翼按照仿生鱼鳍片设计，相当小巧，不过耳翼摸起来比较坚硬。耳塞部分小巧玲珑，包裹着质地柔软的软胶耳套，耳机腔体为塑料，表面经过哑光处理，并印有Jaybird的logo，看起来酷炫十足。

Jaybird Freedom 2耳机的线控单元采用的是塑胶材质，手感柔软，键程较长，有三颗按钮。

Jaybird Freedom 2蓝牙耳机经过IT之家小编的测试，佩戴起来比较稳固，即使是剧烈运动也能确保耳机不掉落。

官方宣传的Jaybird Freedom 2蓝牙耳机续航时间包括两个方面，一个是耳机本身，而另外一个则是充电夹锂电池。充电夹锂电池不仅作为底座使用，还可以作为一个超迷你的移动电源使用。这两个设备让蓝牙耳机达到4+4也就是8个小时的续航时间。

除了耳机本体外，Jaybird Freedom 2蓝牙耳机的配件可谓相当丰富，包括三对硅胶耳塞、USB充电线、充电夹锂电池以及耳夹。

最后说下Jaybird Freedom 2蓝牙耳机的包装，Jaybird Freedom 2的包装十分简便，包装的左侧表示Jaybird Freedom是美国铁人三项、Ragnar接力跑等项目的官方指定耳机。

包装采用的是掀启式设计，其中收纳袋为金属弹片设计，让里面的零部件不会倾倒出来。

对于运动人士来说，蓝牙耳机的外观以及时尚尤为重要，而Jaybird Freedom 2兼具了“运动”和“时尚”，无论是紧凑纤细机身，全金属外壳，还是分离式充电设计，可定制音效功能，它无疑是一款极具想象力的耳机。

目前这款耳机已经正式登陆苹果商城，价格为1278元。Jaybird Freedom 2蓝牙耳机购买地址：Apple官方商城