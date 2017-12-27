三星反超、AMD紧追：Intel王朝落幕？

在过去，Intel的宿敌一直都是AMD，但是AMD多年以来的低迷也让Intel在世界第一大半导体厂商的位置上坐了足足25年，但是30年河东，也该有人站出来制裁Intel了，而三星似乎很想担任这个角色。昨天有消息称，三星半导体的营收已经超过了Intel。

消息来自日本媒体，统计数据显示，三星半导体今年前三季度的总营收为53.13万亿韩元（约合492亿美元），同比增长达到了惊人的46%，这也使三星半导体超越了Intel，对方的前三季度营收为457亿美元，不过同比增长只有6%。

至于背后的原因，除了三星自家的移动芯片之外，半导体代工业务和存储芯片业务的飙升更为重要，内存在2017年价格翻了数倍，3D NAND闪存价格也是一直居高不下，甚至三星都因此遭到了反垄断调查。而代工业务方面，高通骁龙系列的热卖也让英特尔眼红。

Intel虽然也拥有自行制造芯片的能力，但是此前却没有开放代工业务，直到今年才放下身段和台积电、三星等厂商竞争，但是却无法获得大客户的订单，翻遍了新闻目录只找到了一块展讯 SC9861G-IA芯片，这款八核X86处理器使用了Intel的14nm制程。不过据外媒报道，Intel正在全力争取苹果未来的A系列代工订单，因为从iPhone 7开始，Intel已经和苹果在基带上展开了合作。

为什么Intel如此着急地拓展新业务呢？原因是之前赖以为生的PC芯片已经越来越难做了，首先PC市场已经几乎停止增长甚至开始萎缩了，并且随着存储芯片在2018年开始进入供过于求的状态（预示着即将降价），Intel业务不够多样化的缺陷已经凸显出来了。

同时PC市场还有个紧追不舍的AMD，今年Ryzen系列就让Intel吓得一屁股坐在了牙膏上，而据说明年的Ryzen 2代表现更加优秀，同时AMD近日也宣布会和高通进行合作。腹背受敌，你说Intel慌不慌？

不过Intel在芯片制程上的优势还是远胜三星和台积电的，14nm制程就能达到竞争对手10nm的表现，所以虽然自家X86芯片被ARM严重冲击，但未来在代工和存储市场还是有前景的，就看Intel怎么反击吧！