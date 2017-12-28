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微软上架LTE版Surface Pro，比标准版贵了不少

2017-12-28 13:01:32来源：爱范儿作者：刘罕责编：飞龙评论：

临近年底，又一款微软的Surface Pro上架了，这次上架的是当前Surface Pro的LTE版本。微软早在今年5月份就卖了个关子，说是即将推出LTE版的Surface Pro笔记本，但这关子一卖就卖了大半年。

在12月初，微软其实就已经上架了LTE版的Surface Pro，但并不是所有人都能购买，它只面向企业用户。而面向消费者的版本微软称要等到2018年的“某个时候”在会开放购买。

不过，微软似乎也想将LTE版本的Surface Pro更快的推广，所以在今天将LTE版本的Surface Pro，官方命名“Commercial Microsoft Surface Pro with LTE Advanced”（是的，就叫这个名字）上架微软商城供所有人进行线上购买

当前上架微软商城的LTE版Surface Pro有两种配置及价格可选，外观上面和标准版毫无差别。不过，处理器的选择上只有i5，4GB+128GB的售价为1149美元，相比较非LTE版本的当前售价为849美元。

i5 8GB+256GB版本的售价为1449美元，而相应的标准版售价则为1099美元，可以说LTE版的售价比标准版要高出了不少。

此外，LTE版本同样没有直接配备Type Cover键盘和Surface Pen，想要的话，要另外掏钱购买。

微软也并没有透露关于电池容量的信息，只是说拥有13.5小时的最大续航能力。

LTE版的Surface Pro，处理器依然是英特尔的七代i5，但用上了高通骁龙X16 modem，支持20个LTE频段，基本确保用户可以在全球范围内使用。

微软率先面向企业级用户推出LTE版笔记本电脑，之后将会逐渐推广到消费级别，而ARM版本的电脑设备也在这个月初的高通骁龙技术峰会上亮相。

我们将在2018年看到更多的ARM版Windows笔记本，不知到那时候，传统PC领域会不会迎来复苏的迹象？

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关键词：Surface Pro微软LTE

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