紫光国芯官方确认：首款国产DDR4内存2018年上市

最近，一张印有紫光国芯（UniIC）LOGO的内存条出现在了网络上，有人称这就是紫光自主研发的DDR4内存。一开始大家还不太相信图片的真实性，因为贴纸上出现了PC3-12800U的字样，对应的其实是DDR3 1600内存。但是最后紫光官方竟然主动承认了，他们表示这虽然不是真的，但是紫光确实有相关的计划。

12月26日上午，紫光国芯在全景网投资者互动平台上发出了正式回应，他们表示上述关于DDR4产品的报道并不确切，但是公司现在确实在开展DDR4存储芯片和模组的设计与开发工作，而按照计划，该产品将会在明年逐步推向市场，这也意味着国内首条自主研发DDR4内存确认将会在明年问世。其实早在今年3月份，紫光国芯的DDR4和LPDDR4内存就已经通过了科技成果评价。

现在紫光其实是有DDR3闪存在售的，在网友们测试之后也纷纷表示虽然不支持XMP等功能，超频到1866也能够正常运行，已经达到了可以稳定使用的水准，所以对于下一代DDR4内存，我们也是对紫光保有更大的期待。

而在今年 1月，紫光也宣布投资2000亿元在南京建设半导体产业基地，建成后月产晶圆10万片，是中国规模最大的芯片制造工厂。同时紫光也投资了长江存储，计划打造国产的3D NAND闪存，所以未来紫光的努力或许会在芯片、DRAM和闪存等多个领域开花结果，而这或许会帮助紫光成为世界范围内为数不多能够自设计、自生产、自销售的半导体企业。