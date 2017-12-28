有人欢喜有人愁：2017年家电市场全面总结

很难想象在短短的2017年里家电市场会发生如此多故事，有人一下子从山顶跌倒谷底，有人享受着消费市场升级带来的红利，也有人在涨价潮下苦苦挣扎。那到底谁能欢喜，谁躲在角落忧愁呢？

2017年家电关键词：消费升级

在2017年里，洗碗机、干衣机、净水器，嵌入式烤箱新式家电走进越来越多中国家庭，以净水器为例，在2016年前46周线上销售的净水器数量达到了55.1万台，比2016年同期增长了28%。另一方面，已有家电产品走起高端化路线，戴森电吹风上市一年多以来价格依然坚挺在2800元，国内品牌无线手持吸尘器旗舰款产品价格高达三四千元。

从产品属性上看洗碗机、干衣机、高端电吹风、嵌入式烤箱毫无共性可言，但从消费行为上看，它们都是受益于中国消费者的消费升级，才能迎来蓬勃发展。在2017年里，中国消费者已逐渐摆脱但求拥有不求质量的消费阶段，高质量的家电产品越来越受欢迎。

2017年家电关键词：涨价

涨价，恐怕是中国家电企业最大的疼。从2016年下半年开始，铜、钢材、塑料、铝材各大宗材料价格持续上涨，当中钢材同比涨价甚至超过100%，到了2016年底电视关键部件液晶面板也出缺货涨价问题。

在2017年里原材料涨价的负面影响完全展现出来了，根据中怡康线下月度监测数据显示：2017年1-10月，冰箱市场零售均价同比增长12.9%，达到3689元；洗衣机零售均价同比增长10.4%，达到2632元；空调零售均价同比增长6.7%，达到3764元。电视市场甚至受到涨价与市场萎缩双重打击，大量厂商出现负增长，仅剩下索尼、TCL等少数厂商能够逆市增长。

2017年家电关键词：乐视

在过去几年里“乐视”是家电圈甚至中国科技圈最风光无限的一个企业，贾跃亭打造了一个全新的名字、一个全新商业构想“生态化反”，超低价战略深深“打动”中华国消费者，2016年电视销售数量达到了600万，拟收购了美国电视品牌Vizio甚至进军电动汽车领域，走到了巅峰。

然而在2017年乐视坏消息未曾间断，首当其冲是资金缺乏无力采购热门剧集、体育项目版权，乐视体育失去亚冠版权，然后放弃收购Vizio，出让手中67%易道股份给蓝巨投资，贾跃亭主动辞去乐视网总经理职务，来到乐视公司门口追讨欠款的供应商不绝，在贾跃亭出国近半年后，北京证监局发布通告责令贾跃亭于年底前回国……

2017年里关于乐视与贾跃亭的负面新闻罄竹难书，以致乐视两天前发布10款超级电视也没有关注，乐视绝对是家电市场负面关键词首位。

2017年家电关键词：诉讼

6月9日，夏普在美国加州法院对海信提起诉讼，以海信销售低品质产品损害夏普品牌影像为理由，要求海信停止使用夏普品牌，并至少赔偿1亿美元，后来夏普还在纽约州等地继续发起诉讼。

在2015年海信出资2370万美元收购了夏普墨西哥工厂全部股权与资产，并获得了夏普电视除巴西外在美洲地区的品牌使用权。让海信意想不到的是，在鸿海完成对夏普收购、重组之后，夏（hong）普（hai）会反过来起诉海信。在短时间内，夏普与海信诉讼案恐怕难分出结果，无论谁胜谁败仍将是家电市场吸引眼球一个点。

2017年家电关键词：智能音箱

家电智能化已是老生常谈了，但在2017年里智能家电出现一点突破，那就是智能音箱。

在2017年WWMC上苹果发布了首款智能音箱HomePad，它内置了大尺寸低音单元与七个高音单元，音质出色，而且采用了A8处理器，能通过自动空间感应技术能在数秒内感知音箱在室内的位置，用户可以通过Siri语音控制家中智能家电，比如控制窗帘的开关，设定空调的温度。

HomePad语音控制智能家电的模式迅速获得业界的认可，亚马逊Echo二代、天猫精灵X1、京东叮咚、三星Bixby、小米AI音箱紧跟而来，Sonos则加入了Alexa阵型，在2017年里智能音箱因苹果而火了。

2017年家电关键词：共享家电

火爆了好几年的共享经济终于在2017年“大举”杀入了家电市场，5月初壹基金联合腾讯公益、腾讯视频在北京街头开设“共享冰箱”，通过它可以将多余的食品分享给有需要的人；乐视发布了首款共享电视超4 X55M，只要完成相关任务，最多可获得4年影视会员资格；上海街头出现了共享洗衣机，20元可洗8KG衣服；美博推出了共享空调1.0，通过“押金+按时收费”模式出租空调。

但是无论哪种家电共享都没有获得市场认同，共享洗衣机只是无人洗衣房换了一个名字，乐视影视会员早没有价值，共享电视成了一个噱头，共享冰箱只是慈善之举，共享空调更是缺少必须生存土壤。家电本来就是一家共同使用的产品，自身带有“共享”属性，怎么看共享家电都是多此一举，共享家电注定是昙花一现。

2017年家电关键词：互联网电视

在互联网电视杀入电视市场一瞬间，传统电视品牌感到亚历山大——见过赔本赚吆喝的，但从没见过赔本赚吆喝还自捅三刀的。以互联网电视第一品牌乐视倒下为标志，互联网电视也进入了冬天。在2016年互联网电视市场份额一度逼近20%，但在“2017中国平板电视行业大会”上，中国电子商会副秘书长陆刃波表示互联网电视市场份额只有10%了。

互联网电视衰退是多方面原因造成的，互联网电视销售数量少，在面对液晶面板涨价时缺乏议价能力；传统电视品牌以毒攻毒，推出了创维酷开、康佳KKTV、海信VIDAA、TCL雷鸟一系列互联品牌；互联网电视定价低甚至赔本出售，与国内电视市场大尺寸化、高端化趋势发展格格不入。说不定2017年只是互联网的初冬，寒冬未到。

2017年家电关键词：东芝

在11月，海信耗资129亿日元（约7.54亿人民币）收购了东芝映像解决方案公司的95%股权，在转让完成后，海信电器将享有东芝电视产品、品牌、运营服务等一揽子业务，以及东芝电视全球40年品牌授权。

受核电业务巨额亏损、财务造假丑闻影响，东芝不停出售旗下业务回血，转让电视业务给海信只是其中之一，但在东芝频频失利、民族主义渲染下，海信收购东芝成为了一个额外吸引眼球的新闻点。与其说海信收购东芝是中国家电企业的崛起，不如说是韩国家电、中国家电全球崛起中一段小插曲。

有人欢喜有人愁

对2017年家电市场进行总结，不难发现有人欢喜有人愁，但出奇的是“雾霾/空气净化器”未能进入最终榜单，受到拉尼娜现象影响，2017年的冬天雾霾不如往年同期厉害，空气净化器市场不如去年火爆。希望明年再进行总结时，“雾霾/空气净化器”继续没法进入榜单，让一切不好的过去。