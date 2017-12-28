内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >数码之家>耳机音频

罗技UE WONDERBOOM三防蓝牙音箱图赏：音乐大BOOM炸

2017-12-28 18:59:47来源：IT之家作者：1900/实习责编：1900/实习评论：

ULTIMATE EARS简称UE，曾经是一个专注于动铁耳塞高级定制的品牌，在2008年被罗技并购。并购之后的UE将产品线进行了扩充，其中蓝牙音箱产品线也不乏亮眼的新品。今天IT之家给大家带来的就是UE于今年6月推出的便携式三防蓝牙音箱WONDERBOOM的图赏。

开箱后，罗技这款蓝牙音箱给人的第一感觉是小巧，精致，圆润的身体显得可爱，极简的设计给人低调沉稳的感觉。

WONDERBOOM蓝牙音箱整体采用简洁设计，造型圆润，上下稍有凹陷，顶部铭有UE的logo和电源键，底部铭有产地制造商型号等信息。音箱顶部和底部被质地细腻的橡胶层包裹，侧面扬声区域则完全为尼龙材质的网罩层。

音量按键位于音箱箱体的侧面，大大的“+-”符号很吸引人眼球。

音箱下方拥有一个Micro-USB的接口，由一个与机身相同材质的橡胶片遮盖。

WONDERBOOM蓝牙音箱高为102毫米，直径为93.5毫米，箱体重量为425克，小巧便携。同时，这款音箱做工扎实，表面虽为柔性材质，但握在手上的感觉是厚实硬朗，称得上是“小钢炮”，当然，三防的特性也注定了这款音箱的做工不能随意。

配件方面，罗技UE WONDERBOOM蓝牙音箱随机附赠一条黄色的微型USB连接线，此外就别无他物，相当简洁。

罗技UE WONDERBOOM蓝牙音箱售价748元，目前已经上架苹果Apple Store商店，感兴趣的用户可以前往购买。

购买地址：点此前往

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：罗技蓝牙音箱三防

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10