罗技UE WONDERBOOM三防蓝牙音箱图赏：音乐大BOOM炸

ULTIMATE EARS简称UE，曾经是一个专注于动铁耳塞高级定制的品牌，在2008年被罗技并购。并购之后的UE将产品线进行了扩充，其中蓝牙音箱产品线也不乏亮眼的新品。今天IT之家给大家带来的就是UE于今年6月推出的便携式三防蓝牙音箱WONDERBOOM的图赏。



开箱后，罗技这款蓝牙音箱给人的第一感觉是小巧，精致，圆润的身体显得可爱，极简的设计给人低调沉稳的感觉。

WONDERBOOM蓝牙音箱整体采用简洁设计，造型圆润，上下稍有凹陷，顶部铭有UE的logo和电源键，底部铭有产地制造商型号等信息。音箱顶部和底部被质地细腻的橡胶层包裹，侧面扬声区域则完全为尼龙材质的网罩层。

音量按键位于音箱箱体的侧面，大大的“+-”符号很吸引人眼球。

音箱下方拥有一个Micro-USB的接口，由一个与机身相同材质的橡胶片遮盖。

WONDERBOOM蓝牙音箱高为102毫米，直径为93.5毫米，箱体重量为425克，小巧便携。同时，这款音箱做工扎实，表面虽为柔性材质，但握在手上的感觉是厚实硬朗，称得上是“小钢炮”，当然，三防的特性也注定了这款音箱的做工不能随意。

配件方面，罗技UE WONDERBOOM蓝牙音箱随机附赠一条黄色的微型USB连接线，此外就别无他物，相当简洁。

罗技UE WONDERBOOM蓝牙音箱售价748元，目前已经上架苹果Apple Store商店，感兴趣的用户可以前往购买。

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