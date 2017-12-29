【IT之家评测室】联想ThinkVision P27u图赏：专业显示器也有高颜值

有一类人群，他们每天都在和图像打交道，反复调整图片的色彩，在一些常人无法理解的细节之处斤斤计较，这群人就是专业视觉工作者，对他们来说一款性能出众的显示器甚至比电脑本身更加重要。只是如今在这个看脸的世界中，即使是专业显示器也要追求高颜值。

联想近日推出了ThinkVision P27u-10专业显示器，报价8999元，主要面向图形工作者、视频工作者等对显示器要求严苛的工作人群。不过P27u虽然贵为专业级显示器，但又并不是大家想象的那样死板呆滞，极简外形设计让ThinkVision P27u在专业范儿下透着一股干净利落的气息。

IT之家已经拿到了联想ThinkVision P27u显示器，现在为大家带来这款产品的图赏。

联想ThinkVision P27u显示器拥有27英寸的屏幕，物理分辨率为3840*2160，拥有>99%AdobeRGB、97%DCI-P3、145%sRGB的色域，同时△E<2，赋予画面以更精致的层次感和细腻程度，显示素质可以说经得起专业标准的考验。

从正面看过去，联想ThinkVision P27u显示器的内边框为5.5mm，领先业界标准，同时外边框仅为2mm，在27英寸屏幕上营造出一种无束缚无干扰的视觉观感。同时窄边框也可以让专业消费者在拼接多个显示器的时候更为从容，整体也更和谐。

联想ThinkVision P27u显示器正面底部拥有的五个按键，分别是开关键、菜单键、自动调整键、明暗设置键以及信号源切换键。值得一提的是，长按明暗设置键2秒可以直接进入低蓝光模式来减缓眼部疲劳，简洁贴心。

联想ThinkVision P27u显示器拥有“Lenovo”以及“ThinkVision”两个LOGO

联想ThinkVision P27u显示器的背部多功能支架设计简单轻便，能有效地支撑起庞大的显示器，支持标准VESA壁挂的一键快拆设计方便安装，同时还可以进行前后俯仰-5°~30°、垂直升降110mm、水平旋转±45°、垂直旋转±90°的多角度调整。

联想ThinkVision P27u显示器拥有一个专门的束线器，连接线从这个束线器中穿越而过，一改往日各种连接线杂乱无章的状况，让桌面整体显得更加整洁。

联想ThinkVision P27u显示器革命性地将全功能USB Type-C接口纳入到专业显示器上，得益于这种多功能性的接口，ThinkVision P27u全功能USB Type-C接口能够一线提供图像、数据、音频以及电力传输等多种功能传输，能够直接连接拥有此接口的手机、平板、笔记本电脑等，实现真正的一线连接，十分方便。

除了全功能USB Type-C接口之外，联想ThinkVision P27u显示器还拥有2个HDMI、DisplayPort接口、4个USB 3.0接口以及3.5mm耳机接口，提供了多种连接解决方案，扩展性极其出色。

▲联想ThinkVision P27u显示器在实际办公环境中的摆放效果。

不同于普通的专业级显示器，联想ThinkVision P27u显示器凭借极窄的内边框提高了整机的颜值，让大家摆脱一提到专业级显示器就想到粗犷笨重的印象。联想ThinkVision P27u也可以让图形工作者在享受到顶级的图形体验的同时感受到最新科技带来的高颜值。这款显示器的理论性能究竟如何？关于色域、色准等方面具体的成绩怎样？IT之家将会在今后告诉大家答案。

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