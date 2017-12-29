大疆推新年优惠活动：最高直降999元，6期免息

马上就要新年了，双十二之后，各个厂商也开启了年前的最后一次促销，如果想要剁手的小伙伴们可不要错过双旦这次促销哦，今天要给大家介绍的是大疆的新年活动，如果近日又想购入无人机的朋友可以关注一波了。

此次活动是由大疆官方推出，优惠上不是使用优惠券等满减套路，而是非常实在的直降，此次参与活动的包括无人机与相关配件，最高直降999元并且支持6期免息，活动时间从12月26日到1月2日，到现在还有不到四天的时间了。

废话不多我们直接进入干货直降：

大疆精灵Phantom 4 A双电套装

这次优惠力度最大的是大疆精灵4A的双电套装，在原价8998的基础上直降999，现在仅售7999元。

精灵4 A是大疆对于自家精灵4的升级版本，可以说是当前无人机航拍领域的的生产力工具，大疆4A在硬件上内置相机了采用2000万像素的1英寸感光元件，理论上可谓是黑卡级别的画质。而没有果冻效应的机械快门、专业级4K视频的录制，配合能够保留细节的大疆C-Log曲线，可以为后期处理提供更大的调整空间。

采用一体式的遥控器，可以有效的增加抗干扰能力，官方介绍其可以将图像传输与控制的范围增加到7公里，另外集成显示屏的亮度也有所提升，达到了1000坎德拉，即使在阳光强烈的户外也可以清晰可见。

对无人机来说拍摄的画质是至关重要的，而决定画质的最重要的一点恐怕非感光元件的尺寸莫属了，精灵4A搭载了一英寸的感光元件，相较于之前的型号有较大的提升。

大疆“晓”Spark无人机

人见人爱的“晓”Spark也在此次的促销行列中，在原价基础上直降300元，并且再加99元可以获得299元的节日礼包。

“晓”Spark是大疆在今年年5月在美国纽约召开新品发布上，推出的全新无人机，这也是大疆第一款迷你型掌上无人机。可以说是将无人机带入了旅游与出行市场的一款产品。

“晓”Spark配备1/2.3英寸CMOS传感器和专业航拍镜头，有效像素1200万，可拍摄1080p、30fps高清视频，抗风能力4级风，加持两轴机械增稳云台及UltraSmooth技术，并且在全新FPV（第一人称主视角）云台模式下的最大时速为50公里/小时。

“晓”增加了对手势控制的支持，手势控制飞行是大疆“晓”Spark引入的一种全新互动方式—无人机可识别用户手势，只需挥挥手就能实现近距离控制飞行器、拍照、让飞行器回到身边并在掌上降落等一系列操作

选中人物后可以对人物进行智能跟随，运动、出行、游玩都可以帮你把最棒的瞬间记录下来。

OSMO等手持云台

另外官网还有手持云台OSMO手机云台等产品的促销活动，OSMO在这次促销中仅售1399，相比较1999的原价，可以说是非常划算的了。

更多优惠信息可以到大疆官网查看：活动地址