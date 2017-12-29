【IT之家评测室】斐讯悟净A1空气净化器图赏：高效净化，为健康护航

以“零元购”路由器活动闯入大家视野的斐讯公司长时间以来受到广大网友的议论，被大家调侃参加活动等于“上车”，如今这辆带着“打造智慧新家庭”战略方向的“车”越来越快，在11月24日晚上，斐讯在彩云之南的丽江木府举办了2017斐讯之夜新品发布会，一口气发布了五款智能硬件单品，今天给大家带来的就是其中一款智能空气净化器斐讯悟净A1的图赏。

这款空气净化器的外观依旧采用斐讯产品简洁大气的设计理念，白色机身可以搭配任何风格的家居场景。

顶部的出风口采用波浪造型的设计，并且配备人性化的倾斜操作界面。

机身的正面是斐讯的logo。

机身的背面下方是斐讯净化器的产品、名称、型号、功率等信息，最下面是进风格栅。

机身的底部是滤芯盖板。

按照提示扭开之后是里面的滤芯。

包装盒的正面印有净化器的照片，设计也是非常简洁，打开之后是快速操作指南。

包装里面除了机身外还有各位“乘客们”想要的K码激活卡，当然使用说明书和电源也是必备的。

电源适配器通体白色，干净大方。

这款空气净化器是斐讯智慧家庭布局中的一款重要的智能硬件产品，搭配悟空M1空气检测器。悟净A1也是国内首创的分离式空气净化器。采用HEPA过滤网去除PM2.5污染，采用活性炭去除甲醛等TVOC污染。

在净化能力上，HEPA采用了行业最优性能的3M等滤纸，保证高效净化和长期使用无异味。悟净A1的PM2.5净化速度（CADR）为350m3/h，TVOC净化速度为70m3/h；在净化寿命、能效比、噪音方面也达到了国标要求。

悟净A1可适用于约35平米的室内环境，能够实现255级变速，并在机器顶部配有大光环显示功能，让用户直观的了解净化器的工作状态。

目前这款空气净化器正在斐讯官网接受预约，还是之前的“零元购”活动，要“上车”的朋友们赶紧点击下面的链接买票吧。



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