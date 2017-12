索尼电视升级安卓7.0后添新功能：分析屏幕上的内容以优化广告推送

IT之家12月29日消息 最近,受支持的索尼智能电视已可更新到Android 7.0,在更新之后,系统中多了一个名为“Samba Interactive TV”的功能,该功能只有一个目的:分析电视屏幕上的内容,以便于为你推送更加具有针对性的广告。

Reddit上有网友称,他们从未在他们的索尼Android智能电视上安装“Samba”应用,不过在更新到Android 7.0之后,这个应用就这么“不请自来”了。

如果你将这个应用禁用,那么你将不停地在电视上看到一个恼人的对话框,提示你“Samba”已经停止运行。

网友osiris355建议大家先启用“Samba”应用,对其进行更新,然后再禁用它。你也可以将电视的系统恢复到出厂设置,然后再禁用“Samba”。

如果你想彻底地卸载“Samba”,也非常简单。只需先查到电视的IP地址,然后使用ADB命令行工具运行以下命令:

adb connect 192.168.x.xxx

adb shell

pm list packages | grep 'samba'

pm uninstall --user 0 'get the apk name from above'