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索尼电视升级安卓7.0后添新功能：分析屏幕上的内容以优化广告推送

2017-12-29 20:47:56来源：IT之家作者：文轩责编：文轩评论：

IT之家12月29日消息 最近，受支持的索尼智能电视已可更新到Android 7.0，在更新之后，系统中多了一个名为“Samba Interactive TV”的功能，该功能只有一个目的：分析电视屏幕上的内容，以便于为你推送更加具有针对性的广告。

Reddit上有网友称，他们从未在他们的索尼Android智能电视上安装“Samba”应用，不过在更新到Android 7.0之后，这个应用就这么“不请自来”了。

如果你将这个应用禁用，那么你将不停地在电视上看到一个恼人的对话框，提示你“Samba”已经停止运行。

网友osiris355建议大家先启用“Samba”应用，对其进行更新，然后再禁用它。你也可以将电视的系统恢复到出厂设置，然后再禁用“Samba”。

如果你想彻底地卸载“Samba”，也非常简单。只需先查到电视的IP地址，然后使用ADB命令行工具运行以下命令：

adb connect 192.168.x.xxx

adb shell

pm list packages | grep 'samba'

pm uninstall --user 0 'get the apk name from above'

消息来源SlashGear

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关键词：索尼智能电视Samba

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