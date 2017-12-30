索尼NW-WM1Z体验，用四万元的旗舰套装来谈谈索尼的闭环文化

索尼，对“Z”这个英文字母有着一种特殊的执念。用排在最后的英文字来为旗舰代言，这是索尼的命名艺术与传统，更是一家技术主导公司的绝对信心体现。

确实，在现今的随身听市场中，索尼的产品覆盖面可算是数一数二了。从潮牌到正规军入门，再从曾经出现的中端定位到双旗舰，WALKMAN都有涉猎。再看看索尼音频的整个布局，其完整性也是值得赞颂。

如果要索尼WALKMAN的核心和“Z”的联系，那就要回想起去年的IFA 2016。

在IFA 2016上，索尼音频带来一套完整的旗舰音频设备，从播放器到耳放和耳机都包含在内。当中包括台式耳放TA-ZH1ES，旗舰级头戴耳机MDR-Z1R，还有出自WALKMAN门下的两台新旗舰NW-WM1A和NW-WM1Z。

这两台新品可算是WALKMAN新世代的标志，和NW-ZX2截然不同的造型设计，搭载的是基于Android开发的“非智能”系统，还有4.4mm平衡口的引入与新配置的出现，造就了这两台新旗舰。

但和NW-WM1A相比，带着“Z”和“Signature”这两个名号出生的NW-WM1Z无疑才是这个世代的真旗舰，两者在配置和售价之间便能够说明差异。

与此同时，带着着“Signature”之名的NW-WM1Z，背后还有肩负着一个富含索尼产品文化的小圈子。

镀金无氧铜机身包裹的WALKMAN传统

被坊间称为“金砖”的NW-WM1Z，重量和体积都不容小看。

NW-WM1Z的机身，也就是比索尼的旗舰录音笔PCM-D100窄了一点。整机重455g，比同门师弟“黑砖”NW-WM1A重了188g，这里已经是一台NW-ZX300A（约重157g）的重量。

拿起来的时候，你能够明显感受到这455g的金属压手感。要是平时放在口袋里，体积和中其实都会给行走带来些不便。虽然它自称是一台“便携式播放器”，但要带着它出行的话还是背个包比较靠谱。

外观设计和按键布局方面，NW-WM1A和NW-WM1Z基本上是一致的。

机身前面板搭载的是一块4英寸854 x 480触摸屏。只有245ppi的它，像素密度会比NW-ZX300A那块尺寸更小、分辨率一致的屏幕低一点。还好的是，NW-WM1Z主打的是音频体验，屏幕的精细度不是最大的考虑因素，这个差距其实还是可以接受的。

屏幕下方会有一个WALKMAN标志，但索尼早就取消了呼吸灯设计，不论是NW-WM1A、NW-WM1Z以及NW-ZX300A的WALKMAN标志都不会亮灯，现在只是一个装饰而已。

NW-WM1Z的实体按键都集中在机身右侧，这个位置包含了播放控制和音量控制两组按键，增加音量和播放键上做了凸点，音量控制按键的边缘做了空隙，可以通过按键来直接识别按钮，方便盲操作。

这个跟NW-WM1Z的皮套设计有关。它的皮套用的磁吸设计和上下翻折结构，平时就直接遮挡屏幕，空出机身侧面。这样的话，用户在很多时候用侧键来控制播放会比较方便。毕竟，皮套不是Smart Cover，需要用按键手动唤醒。与其每次都翻开按解锁，倒不如直接用侧键来得方便。

至于系统内部的话，NW-WM1Z用的就跟其他机是一样的。平衡仪表盘、均衡器这些显示模式都有了，播放界面下滑就打开声音设置。这些都跟其他设备是一样的，这里就不在赘述了。

机身底部附带了WALKMAN经典的WM-PORT 22针接口，microSD卡槽有一个固定的保护盖，左侧也具备了WALKMAN经典的挂绳接口。但这是一台455g的播放器，也就是比582g的微单α7R II机身轻一点，应该没有用户会打算将它长期挂在手上或脖子上吧。

机身顶部拱出来的两个圆弧，就是为了两个音频接口服务的。

NW-WM1Z附带了3.5mm常规接口和4.4mm平衡接口两种，接口上附带了索尼自NW-ZX1开始用的金属强化接口设计。这个金属环能够提升接口的耐用度和强度，现在除了主打小体积的“潮流系列”NWZ-A“X”0，所有WALKMAN和索尼音频推出的耳放都采用了这种设计。

NW-WM1Z的机背有一块经典的蒙皮，上面还有NFC模块以及WALKMAN标志。这些都是从ZX系旗舰上延续下来的传统，NW-WM1Z只是做一种传承的工作而已。

就外观而言，NW-WM1A和NW-WM1Z的区别并不多，两者的差异主要集中在NW-WM1Z那个无氧铜镀金机身上面。

如果只看颜色的话，索尼会用这么张扬的颜色确实很少见，上次看到这个是在入门级动铁耳塞XBA-100上。这次突然搬到自家旗舰上，确实有点惊讶。

但从压手感、按键排布等其他设计元素分析，金砖NW-WM1Z确确实实是一台雕刻索尼和WALKMAN的真旗舰。

Feel The Air 2.0时代

“黑砖”NW-WM1A和“金砖”的NW-WM1Z的区别，还体现在配置上。

最直观的，NW-WM1Z搭载了256GB的储存空间，比用128GB的NW-WM1A还要大。这个，也可能是NW-WM1Z并没有像国产某些播放器一样加入双microSD卡槽的原因之一。

NW-WM1Z搭载的技术，相信大家都很熟悉了。索尼的看家技术S-Master HX、DXSEE HX、LDAC，都在NW-WM1Z上出现了。

索尼还特意强调，NW-WM1Z和NW-WM1A用新开发的“CXD-3778GF”S-Master HX数字放大器，这块芯片支持通过平衡输出，可播放原生DSD格式（11.2 MHz）。与此同时，新的这套S-Master HX也能够提升输出功率，接入4.4mm耳机也会有表现的提升。

此外，之前在索尼在发布时提到的FT CAP高聚合电容、8mm直径线圈、双层电器电容等配置，NW-WM1Z都用上了。从旗舰的角度上看这次配置堆料，NW-WM1Z可算是有足够的诚意。

听感体验方面，这次用的还是头戴旗舰MDR-Z1R，直接用4.4mm平衡口来连接，看看这套设备的表现到底怎么样：

（歌手Various Artists |专辑機動戦士ガンダムユニコーンRE0096 COMPLETE BEST |格式：CD转录FLAC）

MDR-Z1R + NW-WM1Z这套组合刚上手的感觉，最突出的就是声场表现。

这一代借着新的硬件和4.4mm平衡口，把上一代旗舰宣扬的“Feel The Air”空气感继承下来了。宽广的声场能够在尽可能地展示出来，现场的掌声还有观众欢呼都做好了还原，掌声细节都可以听出来。只是，MDR-Z1R不是主打解析力和中高频的选手，听细节的时候还是会稍稍有些糊，不够突出。

人声定位一直都是索尼的优势项目，MDR-Z1R + NW-WM1Z这套组合也不例外。而且，人声突出的同时有做好包裹，不会出现干涩的状况。只是还是上面提到的问题，当背景开始复杂的时候，人声有时候会很难分离出来，出现了一种糊糊的感觉。

（歌手Various Artists |专辑機動戦士ガンダムUCオリジナルサウンドトラック4 |格式：Hi-Res FLAC）

用上情报量更大的Hi-Res Audio之后，整个声音的细腻度就再提升了一点。在这里也能够发现，MDR-Z1R其实还是有不错的解析力表现。

在UXO→RX0这首歌中间的那段小鼓敲击中，MDR-Z1R + NW-WM1Z能够带出清脆的声音，仔细听的话也能够听出延展。而重新编曲的UNICORN里，敲击乐的细节也表现得很清楚明亮。再加上宽广的声场和声音定位感，整体的表现就很均衡完整了。

比起已经退下火线的NW-ZX2 + MDR-Z7，MDR-Z1R + NW-WM1Z这套组合带出的“空气感”会更加细腻，相比前一代中高频过分突出的状况，这一代也处理得更好。虽然还是那句，MDR-Z1R的解析力还是欠缺了一点点，但现在从这个声音看来，已经足够了。

不过，要和NW-ZX2 + MDR-Z7比还是有点不合适，毕竟价格差距太大了。

“Signature”，新生代产品闭合环

旗舰，从来都是厂商的技术展示。从配置到设计，再到声音的处理，整套NW-WM1系统都展示出索尼WALKMAN部门的最强实力。不论是设计力还是声音工学，NW-WM1Z可算是WALKMAN在这个时代的代表作。

这个，就跟全面Android化时代的NW-ZX2一样。此时讨论价格和该不该入手其实也没有太大的意义，毕竟这是WALKMAN给这个时代的最佳答案了。

但按照索尼的文化，每款旗舰的推出都带着一个属于自己的产品生态环。

NW-ZX2出现时，对应的是PHA-3、XBA-Z5、MDR-Z7，那时主打的是“Feel The Air”空气感以及左右平衡输出。

现在，NW-WM1系列对应的就是MDR-Z1R、TA-ZH1ES，主推4.4mm平衡口的它们是一个靠以新S-Master HX数字放大器为首的技术群维系的密闭体验圈。这个圈不对外，只有你在凑齐这几个产品的时候，整个圈子才能够发挥全部实力。这种思维，其实在NW-ZX2那个年代就有已经有了，或者在更早的时候就已经表现出来。

对于索尼来说，现在只要补完一副旗舰定位的圈铁耳塞，就能让这个圈子变得跟以前一样完整。这副新的耳塞必须要比XBA-Z5定位更高，才能成为这个圈的新成员。

索尼在旗舰生态的部署上，一直都是保持这种策略。但NW-ZX300A的出现，让这个策略出现了些变化。

NW-ZX300A的出现就是为了用高性价比吸引用户加入到4.4mm阵营中来，以达到扩大这个接口普及度的目标。这样，无疑就是为这个密闭的生态环打开了一个门。

今后WALKMAN会怎么走，可能真的要看了明年的CES和IFA两大展才知道。按照目前的规律，WALKMAN旗舰的“大更新”基本上是两年出现一次，现在刚好和NW-WM1系列发布时相隔一年。WALKMAN会不会在明年来个大更新，那就要在两大展会中找答案了。