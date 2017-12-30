论大片是怎样炼成的：Camera Raw简单调色入门教程

刚开始接触数码单反相机的时候，会有一种神秘而且体积很大的文件格式，需要专用的软件才能打开，我们称之为RAW文件。什么是RAW文件？RAW文件就是CMOS或者CCD传感器将捕捉到的光源信号转化为数字信号的原始数据，同时记录了由相机拍摄所产生的一些元数据，如ISO的设置、快门速度、光圈值、白平衡等。可以生动形象地把RAW称之为“数字底片”。

我们来看看Camera Raw的软件界面，在右侧的“基本”面板中，有以下调整项：“曝光”、“对比度”、“高光”、“阴影”、“自然饱和度”，这几个是比较常用的参数，如果白平衡不准确的可以通过“色温”、“色调”去调整。下面开始我们的简单调色入门教程。

原片

一、在修一张照片时，首先我们可以看一下直方图。

从直方图可以直观地看到，高光和阴影部分没有溢出。

二、白平衡方面，云的颜色有点偏黄，把色温向蓝色方向调整为-10，让天空更蓝，白云更白。

三、接下来，我们主要想突出建筑，但该图片的主体偏暗，反差较大，应该先把阴影数值拉高73，让建筑的亮度提高。

调整建筑阴影亮度后，发现天空有点过曝，通过调节高光把天空的亮部收一下，设置-65的数值，使天空云的细节清晰一点。

四、目前图片整体的感觉比较灰蒙，像是有一层雾霾在照片上，增加对比度可以让照片更加干净。

五、经过上面的调节，照片整体亮度偏暗，有种曝光不足的感觉，所以把曝光数值调高0.75，就明亮得多了。

六、最后把饱和度调高80，色彩更加艳丽，大片的感觉就出来了。

七、基础的已经调整完毕了，但是照片上有些细小的地方需要进一步调整。我们打开色调曲线面板，对该照片进行细致的调整，具体参数为高光-13，亮调-13，暗调+14，阴影-23。

八、通过HSL面板可对特定一种颜色进行色调、饱和度和亮度进行调节，Camera Raw已经帮你分好了。照片中我想要把红色、橙色和黄色鲜艳一点，把红色设为+35，橙色+36，黄色+22。

我想天空蓝一点，我们不能把饱和度调高，因为在直方图上看到蓝色有点曝，应该把蓝色-47，还有建筑的颜色亮一点，橙色+63，黄色-16，这样就舒服很多。

九、这张照片基本调整完毕，点确定保存即可。

调整前后对比

总结：对于小白来说，令人头疼棘手的莫过于处理RAW文件。而这期的主角Adobe Camera Raw，是一款对RAW文件进行处理的强大工具，该软件不会直接修改图像，即使对编辑后的效果时，还能通过删除xmp文件进行还原，完全没有后顾之忧。如果用Photoshop的话，会对一些原始细节信息损失掉了。所以，我们应该学习怎么处理RAW文件，让自己的片子向大片靠拢。