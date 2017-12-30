贫穷再一次限制我的想象！看看高端玩家怎们玩定制

定制化在众多高端玩家中就从未被冷落过。NIKEiD和miadidas相信很多人都听说过，花比官网原价高出几百块的钱，你就能穿上由自己定制配色的球鞋，着实击中了许多Sneakerhead的心。

反观电子消费市场，颜色的单调性远比服饰市场更为严重，放眼望去，所有的电子产品，无论是鼠标、耳机还是手机、电脑，除了黑色，就是白色。这就是为什么淘宝上各种彩色贴膜卖得如此火爆的原因。但是，今天要介绍的，是专属于高端（土豪）玩家的ColorWare。

（截图自：YouTube)

ColorWare是一家专门做电子产品定制的网站，涵盖的电子产品种类繁多，当中包括手机，笔记本电脑，游戏机，耳机，鼠标等。目前市场上很多火热的产品如AirPods、Bose QC 35、Switch等都能定制。

配色众多的喷涂定制服务ColorWare提供多种选择供设计者进行搭配。以PlayStation 4 Pro为例，在定制页面，多达7处可定制选项，当中包括最能凸显个性化的文本雕刻。在颜色方面，ColorWare提供塑料质感及金属质感各29种共58种颜色，同时还提供抛光和磨砂两种选择。

目前ColorWare已停止了对顾客的旧设备进行定制的服务，统一由ColorWare采购全新的产品再根据订单进行定制喷涂。ColorWare收到订单后会将全新的产品进行拆解，再经过一系列的表面清洁、喷涂、打磨等工序，最后再将零件一一拼装，完成产品的定制。

(ColorWare喷涂工程师为部件进行喷涂，图自：YouTube)

根据外媒的展示，ColoraWare的定制产品质量十分好，喷涂均匀，接触面手感极佳。颜色和网站上的展示并无差异，整体效果相当的惊艳。

(图自：YouTube)

（图自：YouTube)

整个订单周期大约在三个月左右。而根据不同的定制选择价格也会相对不同，但整体价格也是相当的可观，最高规格(即全选所有需要额外付费的项目)的定制版AirPods售价为399美元而苹果官网价则是159美元，足足多出240美元。最高规格的PlayStation 4 Pro更是比官网价高出400美元。

ColorWare已在其官网标注ColorWare并非在售可定制电子产品的授权经销商。换言之，定制后的产品已经不可能再受用原厂商的官方保修政策，取而代之的是ColorWare提供的一年保修，同时顾客也可以在收货后三十天内购买为期两年的延保。

值得注意的是，对于由跌落、碰撞等人为因素造成的漆面损坏一律不在保修范围内，其余的功能性保修与一般的电子产品保修政策没有区别。

ColorWare设计限定版及企业定制除了提供顾客自行设计之外，Colorware还提供由自家设计师设计的限定版产品，这些产品往往包含一些特色图案装饰，或有一些特殊的喷涂样式，顾客基本不能通过自行定制获得一样的产品。

(PlayStation 4 Pro复古限定版，图自：ColorWare）

另外，ColorWare还提供企业级的合作。为企业提供符合与品牌相呼应的设计。而可定制的范围也十分的广泛，小至单色图案印刷，大至复杂彩绘，都能满足客户的需求。

（图自：ColorWare）

（图自：ColorWare）

更加高性价比的选择除了价格高昂的喷涂定制之外，ColorWare还提供彩膜定制。网站提供多种材质及样式供顾客选择搭配，收到彩膜后再自行粘贴到自己的电子产品上。除了原本可以喷涂定制的游戏机、耳机等产品可以选择定制彩膜外，如手机、平板电脑、笔记本电脑等因结构过于复杂不宜喷涂的产品也能选择定制彩膜。

定制彩膜的价格比喷涂定制要远远低得多，但无论是整体效果还是细节方面都显然不如喷涂定制来得精致。至于样式的丰富性，相信已被大淘宝所完爆。

(iPhone X彩膜定制)

(MacBook Pro彩膜定制）

在很多领域，个性化的定制是提高品牌溢价能力强而有力的手段。近年来，越来越多的厂商愿意推出各种自家产品的特别版。消费者对差异化的需求也是在日益增长。

个性化消费在高端市场从不缺席，然而中低端消费市场也有自己的个性化玩法。高消费玩家固然可以任性，不看价格为个性买单。但是作为普通的消费者，当然更愿意看到高质量的个性化产品服务下探到属于我们的消费主场。