日本网友自制《兽娘动物园》版“掘地求升”手办：细节超还原

日本网友“sai”在推特公布的一组自己魔改版《兽娘动物园》薮猫“掘地求升”可动手办引起了大家的关注。与游戏中的主角一样，网友把薮猫手办和找来的罐子以及铁锹进行组合，完美还原了游戏中主角的形象，不仅如此，薮猫的尾巴也被魔改加入。

此外，关于《兽娘动物园》第二季的制作问题，官方公布，第一季的制作方八百万被排除在外。八百万制作人福原庆匡还表示“为了回应大家的期待，他们已经十分努力过了，但最终还是力所不及，十分抱歉。”

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