假期快乐！元旦拍雪小技巧分享

元旦小长假来啦，相信不少小伙伴没有在家猫着，而是选择走出家门，好好玩一玩。现在正是寒冬，怎么能不去看雪？看雪怎么能不拍美照和发朋友圈呢，没拍照岂不是白去了？

那么，雪景该怎么拍才好看？现在我们就来学习一些拍雪景的小技巧吧。

▲雪地上的小动物

雪景什么时候拍最好？

小伙伴们知道吗？刚开始下雪时不必急着出门，要等到地面都已经被白雪覆盖，拍出的雪景才有味道。当雪正在下时，也可以尝试一下，但不要使用闪光灯。这时候光线亮度比较低，相机会自动认为需要使用闪光灯。要把相机调到关闭闪光灯的模式，不然近处的小雪片会反射光线，在照片上造成大片模糊的斑点。

如果你有三脚架，并且你的相机可以调整快门速度，那么可以尝试一下把相机放在三脚架上，把快门速度调低，就能够拍出雪片落下时的轨迹。

▲寻找枝头的果实，为冬天增添色彩

雪刚停的时候应该是最好的拍摄时机了，这个时候地面还没有被人群踩得都是脚印，街上的行人也不算多。树上、车上、装饰物上覆盖的白雪都还很完整，你完全可以选择任何自己想要的角度和位置。

如何设置相机？

拍照就要用到相机，我们如何设置好它呢？要想拍摄到一张良好的雪景照片，一是要用好手动白平衡，二是要用好曝光补偿。通常在雪天，天气会显得较为阴沉，但一般而言，数码单反照相机的自动白平衡在阳光充足的情况下容易得到正确的色调，而在这种天气条件下往往不能得到最准确的效果。如果使用自动白平衡，那么拍摄到的雪景将会发灰，看上去缺少通透的感觉。为了避免这种情况，我们可以将白平衡设为手动，然后对着白雪按下快门键，就能得到色调更好看的照片。

曝光补偿该怎么使用呢？通常，拍摄雪景时要增加一档曝光补偿。因为下雪天容易出现大面积的白色，相机的测光系统会认为“现场光线较亮”，容易出现曝光不足的情况。曝光不足也会导致拍摄的白雪发“灰”，所以，适当增加曝光补偿，画面将会显得更明亮，效果会更好。

▲拍摄雪景时，适当增加曝光补偿，画面将会显得明亮

当然，所谓的这些拍摄技巧，都是针对直接出片的情况而言。如果你修照片的技术非常好，那么完全可以后期再调整白平衡和曝光补偿。

应该怎么构图？

还要强调的是，要想拍出好照片，可以没有好相机、好技术，但是绝对不能不会构图。拍雪景的时候当然不能只拍雪，加点其他东西在里面，照片才显得更生动，更有味道。

比如说，拍一根堆满雪的树枝，可以通过调整角度创造一个抽象的图案。还可以去寻找雪地上的痕迹，小狗跑过的爪子印或是人走过的脚印都能呈现出有趣的形状。在拍摄的时候，记得要选择合适的角度并确保有阴影，那样才有立体效果，否则这些印记会很难看。

当然还可以自己在雪地上堆雪人或是画出好看的图案，多利用点手边的小道具，能拍出意想不到的可爱效果呢。