唏嘘！AIO一体机电脑走向衰落

最近电脑界最火的是啥：100TB硬盘要来了？存储芯片要降价？TITAN V性能爆表？都不是！是号称目前最好的一体化工作站、最高售价近十万元的苹果iMac Pro开箱了。

这台搭载英特尔XEON处理器、128G内存、4T SSD的性能怪兽居然是一台一体机电脑（All-in-One PC，下简称AIO）。

然而，和关注度超高的新iMac Pro相比，Win PC界的一体机市场的惨状却是令人唏嘘不已，在国内真的越来越难看到。

相信大家对一体机印象最深刻的就是乔帮主重回苹果打造的果冻壳iMac，这款产品虽然并不是开创一体机先河的先锋，但精致前卫的造型惊艳了用户，同时也拯救了苹果的颓势，也才有了后来的iPod、iPhone。。。

一体机电脑可以说填补了新的使用需求的空白，但是通过这么多年发展可以看到，其实这种空白的市场十分的有限，或者说应用需求太过特殊了。

全球台式机和AIO电脑出货量对比

近年PC整体销量在逐渐下跌已经是周知的了，一体机AIO的销量也在下降。

但从统计数据来说AIO反而在PC出货量中占比是提升了，AIO在全球台式机出货量中的份额从2015年的10.3%上升到2016年的10.4%；

其实原因只是AIO销量量本来就不大，在PC总量下滑明显的前提下，AIO的出货量占比反而提升了，那么能说明AIO前景更好吗？其实不然。

TPV-Inventa Technology一体机2013~2017出货量

TPV-Inventa Technology曾经是全球第二大的AIO OEM大厂，但在外受到手机平板的影响、在内受到二合一电脑和游戏PC的影响，导致TPV-Inventa最终选择在今年退出AIO市场，并大幅降低了出货量200万台（较2016年-77.80%，更是只有2015年的8.4%）；

当然，竞争对手可以从中受惠，接收TPV-Inventa放弃的市场，但一家大厂选择这个时候退出市场就足以说明对AIO的市场前景十分不看好了。

全球一体机电脑出货量

其实从整体的销售数据也可以看出来，虽然数据资讯公司对2017和2018年的销量是比2016年略涨了，但对比2015年还是跌了不少，前景可以说十分不明朗。

可以预估表现能称得上好的，也就只有非常能用来摆谱的苹果iMac系列产品了。

PC市场最近一直在受到移动设备的冲击，主流的还是笔记本电脑、品牌台式机、兼容机三大类别，用途区分非常明确：

笔记本电脑适合有移动使用和节省使用空间的需求；品牌台式机适合对电脑认识不多、性能要求不高的用户；而兼容机就是追求最佳性能硬件搭配的用户了。

这三种主要类型的来说，笔记本电脑和一体机是完全不重合的，笔记本要的是轻便能随身携带、随处可用，这是笔记本电脑独有的优势；而一体机则既存在于品牌台式机，也存在于DIY兼容机里面。

那么品牌一体机相对品牌台式机又有什么优势？

仅仅只是少了一个主机，但价格相同的前提下一体机配置更低，可升级空间更小，但很多人觉得并不差那么一台主机的空间。

真那么缺空间的话还是买笔记本更合适，价格性能也差不多，有人会说一体机比台式机放着美观，我想说你是看样板房看太多了吧，主机嫌碍眼就放桌底下就好了，影响不了什么。

大型DIY一体机可操作空净相对较高

而一体机跟DIY兼容机相比主要还是差在性能要求方面了，现在玩DIY的用户大多都是对机器性能有要求的，即使也有DIY一体机的特殊产品，但可以DIY的空间也实在有限。

单一个高性能的独立显卡就是追求体积和外观的一体机没法实现的了，所以DIY用户基本上不会对一体机感兴趣。

当然，市面上也是有30英寸屏幕以上的大型DIY一体机产品，也可以用上性能不错的独显和CPU，但既然都在追求性能而不在乎30英寸的体积了，那还能在乎那台电脑主机会占用地方？

对于这类用户来说外观节省空间和性能扩充性谁更重要都不能成为一个选择问题了。

那么问题来了，到底一体机都卖给谁了？

过去是有不少年轻人会买一体机给家里老人使用的，相对台式电脑还是挺方便的，拿到手插电源开机就能用。

老人眼力不大好，一体机的大屏幕也比笔记本更合适，老人对机器性能也没啥要求；

但是，现在想上网获取资讯、看看在线视频这么简单的需求早就不需要电脑了，手机和平板都可以轻松满足，价格也更便宜，使用更方便简单还是刚需。

办公商用的话，毫无性价比可言的一体机对于商业公司来说，没有太大的选择的理由。

以上种种，导致现在我们能看到一体机的机会非常的少，基本上只能出现在某某酒店、机场的休闲上网区，和公司前台的27吋iMac了。

其实从百度搜索指数也可以看到，国内用户对一体机的关注度也从14-15年的高位大幅的下跌。

曾几何时一体机给用户的概念就是一台性能一般过得去的漂亮的电脑，随着性能过剩、硬件发热和体积缩小（机械硬盘到固态硬盘），本以为可以增加一体机的生存能力和空间。

不过随着科技发展，电脑早就不是那个唯一的入口和娱乐工具，导致本来用途特殊的一体机地位更加的尴尬。

前几年一体机搭着触控风潮也曾火过一段时间，不过随之而来的各种差评：

满屏的指纹、触控并没有提升使用效率和效果、价格贵等等，使得热潮来得快去的更快。

很明显一体机成为不了用户的第一台电脑，也很难成为第二台，估计在明年Win系统的AIO一体机就会在家用市场中慢慢弱化很快就会消失。