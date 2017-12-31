【IT之家评测室】华米AMAZFIT智能手表2代体验评测：运动基因浓厚、续航是亮点

双12的晚上，华米科技召开了新品发布会网络直播，华米第二代AMAZFIT运动手表正式亮相。第二代AMAZFIT运动手表共有两款产品，分别是售价999元的普通版本和售价1499元的尊享版。

IT之家这里拿到的是999元的普通版本，上周，小编已经为大家带来了这款产品的开箱图赏，感兴趣的小伙伴可点此了解详情。

拿到这款产品一星期之后，现在小编为大家带来上手体验。

一、外观

目前国内市场上智能手表、智能手环等设备不计其数，各自具有不同的卖点，有主打运动健康的，有专走时尚风格的，还有一年不用充电的，在官方的描述里，华米二代手表是“一面运动、一面商务”。

拿到这款手表的第一感觉，就是相比第一代它硬朗了许多，更具运动气息。第一代手表圆润的外观和黑橙搭配的风格男女通吃，但2则更适合男性。

第二代AMAZFIT运动手表采用了2.5D弧面玻璃表镜，表圈手工打磨氧化锆陶瓷、不锈钢表耳和按键。值得一提的是，手表右侧上边的按键还有一圈红色的线条点缀。

表身采用了3D激光碳纤维纹理，摸起来有碳纤维的质感，手表底部材质方面使用了玻纤加强聚碳酸酯和不锈钢充电触点。

1499元的尊享版在表镜材质上使用了蓝宝石玻璃，可选皮质表带&苹果手表表带同款材质的氟橡胶表带。在功能性方面，尊享版和普通版是一致的，如果你注重性价比，那么999元的普通版显然是你最为合适的选择。

屏幕、配置

手表采用了1.34英寸反射式低功耗彩色显示屏，分辨率为320 X 300，细看几乎觉察不到颗粒感。

何为反射式低功耗彩色显示屏？通俗一点的讲，是指阳光透过液晶颗粒，被液晶下的反射层反射到人眼，外界光线越强，反射光线越强。

因此，这款屏幕的特点就是周围光照强度越高，手表的屏幕显示就越亮、越清晰，完全满足户外运动的需求。

相反，在昏暗的条件下，这块屏幕就略显吃力了，首先是屏幕背光问题，屏幕的色彩并不丰富，夜晚开启背光后总感觉屏幕不通透，而且黑色背景视觉观感偏紫，另一个问题是可视角度也不佳。

不过好在这一切都刚刚在能接受的范围里，算是“差强人意”吧~

官网描述的具体参数▲

Amazfit用了一只1.2 GHz的双核处理器，512M的内存，4GB闪存则可以用来存储数据记录和离线歌曲。

GPS芯片部分用了GPS、GLONASS双星定位，定位速度还是比较快的。

传感器方面，Amazfit还是相当舍得用料的，比如PPG心率传感器、三轴加速度传感器、陀螺仪、地磁传感器、气压传感器、环境光传感器。

在这些配置的基础上，Amazfit手表在运动数据上的准确性非常值得期待。

二、系统交互

星期三，官方宣布华米手表ROM有了正式的名字“WOS”，此外，官方还带来了承诺：AMAZFIT智能运动手表2将每周更新，AMAZFIT智能运动手表将会每月进行稳定版更新。

“WOS”的操作逻辑还是比较简单的，初次使用很容易上手：左滑退出、下滑呼出状态、上滑查看通知、点击确认。

在使用的过程中，小编并没有遇到卡顿的情况，但有时候会出现加载过慢的现象，好在并不影响使用。

功能性方面，第二代AMAZFIT运动手表支持11项运动模式，包括：跑步、健走、户外骑行、室内骑行、室内跑、泳池游泳、椭圆机、登山、越野跑、公开水域游泳、复合运动铁人三项模式。

防水方面，采用了50米游泳防水等级，并拥有泳池游泳和公开水域游泳两种模式。泳池游泳可以实现自动记趟、提供swolf效率指数，并能识别蛙泳、自由泳、仰泳、蝶泳四种泳姿；公开水域游泳则支持轨迹、游泳距离。

连接蓝牙耳机▲

第二代AMAZFIT运动手表还可以蓝牙听音乐、支付宝扫码快捷支付、米家控制、心率检测、睡眠监测、喜马拉雅FM、全程马拉松等等。

此外，支持全天心率、支持外接心率带。其他方面，拥有十分实用的智能功能，你可以用它来控制米家智能家居设备、支付宝离线支付、蓝牙听歌、查看信息推送与天气、设置无声闹钟与来电提醒、监测睡眠。

为了方便大家理解，小编这里简单制作了一张系统交互的操作逻辑图。

在经过一段时间的体验之后，小编感觉“WOS”总给人一种“初极狭，才通人。复行数十步，豁然开朗”的感觉，刚开始体验的时候，小编通过表盘左右滑动了解到其基础功能的大概，但使用一段时间之后，慢慢挖掘系统，方才发现原来手表还藏有这么多功能特性，比如在“数据中心”上，还可以查看活动时间分布图，具体到每一天，还可以以条形图的形式查看活动记录，累计爬楼层数，消耗的卡路里等等。

在系统设置的更多设置-通用里面，可以设置抬腕亮屏、双击屏幕解锁、调节震动强度、更换表盘等等。

运动结束之后，手表还会以条形图、折线图的形式给你展现出你的运动量等等数据，内容十分齐全。

手表内置了15种风格的表盘，其中有相当一部分的表盘还可以自定义，自己通过上下滑动来选择更换表盘的指针、刻度、背景，包括使用自己的照片当背景等。

需要吐槽的一点是，更换表盘的操作逻辑还是略微复杂了一点，如果把滑动选择换成点触，是不是会更方便一些呢？

Amazfit手表App

初次使用手表，需要手机端下载Amazfit手表App扫描手表屏幕上的二维码进行激活。

App主界面▼

在App里，用户可以管理消息通知，更换表盘，查看运动数据、心率、睡眠、续航时间等等。

此外，在小部件和应用管理里，还可以自己调整手表中的应用排列顺序。

通知管理▼

三：充电和续航

作为一款运动手表，续航也是该用户群最看重的一点，续航一直是华米手表家族产品的强项，在第二代AMAZFIT上也不例外。

采用了290毫安时的电池容量，从小编这几天的体验来看，第二代AMAZFIT运动手表续航表现并不会让大家失望，简单点说，就是“大可放心”。

对于这款手表，官方表示开启GPS仍能续航35小时，轻松支持一场100公里越野赛。如果按照每天跑步半小时，消息推送200条可以持续使用5天。

开启全天心率之后，续航会缩短。

活动分布图例▲

在实际体验过程中，小编开启电话、短信以及微信、IT之家、人民日报、澎湃新闻等几款App的常规推送，自动亮度，室内跑运动一次（大概20分钟），健走一次（大概15分钟），测心率5次等等，从100%到5%的电量，共用了4天零17小时。

手表剩余5%的电量之后会自动开启低电量保护模式，在这个模式中，包括天气预报等所有额外的功能都会关闭，只常规显示时间和电量。

在5%的期间，小编将手表静置在桌子上，从傍晚7点到第二天上午10点（期间没有对手表进行任何操作），纯待机仅仅掉了一个电。

由此看来，如果轻度使用的话，第二代AMAZFIT运动手表续航坚持一星期应该不是问题，对于短期出行的小伙伴来讲，完全不必单独携带充电器，这也是我对它最满意的地方。

充电：

由于手表并没有配送充电头，小编这里使用的是小米5X上的5V2A充电头进行测试，具体测试结果如下▼

前85%的电量里，手表大概保持在一分钟一个百分点的速度，达到85%的电量之后，手表进入涓流充电状态，从85%到100%共耗时30分钟。

整体来看，手表从5%-100%共耗时130分钟，不算快。

最后，购买建议：

整体来看，作为一款支持双星定位的运动手表来讲，999元并不算贵，如果你是一位狂热的运动爱好者，并且不差钱，那大可选择佳明、松拓这样的产品。

但需要注意的是，在本土化方面，这些国外大牌产品往往做的不如国内产品好。

如果你热爱运动，也不愿花太多的钱买高价手表，并且喜欢这类捎带着时尚属性的手表，那么2代AMAZFIT运动手表可以加入你的选购列表中。

通过几天的简单体验，小编认为，在运动和智能之间，第二代AMAZFIT运动手表更侧重于前者，并且在续航、功能和运动这三个方面，第二代AMAZFIT运动手表做了很好的平衡。

不支持NFC以及eSIM功能的缺失可能导致一部分小伙伴认为999元的售价并不划算，但仔细想想，作为一款运动手表，在运动内容方面，2代AMAZFIT运动手表已经做的很优秀了。

其实判断你是不是这款手表的最终消费群体很简单——运动和智能，在二者兼顾的前提下，你更倾向于哪一个呢？

如果你更倾向于后者，那么像三星Gear S3、华为WATCH 2这类带着NFC和eSIM的AW手表或许才是你的最佳选择，如果你更倾向于运动，并且智能为辅，那么华米的这款手表还是十分值得推荐的。