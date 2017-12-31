斐讯路由器0元购：K3/K3C直降100元，K2抢赚40元，K2P立减30元

1月1日，新年伊始，斐讯官方商城和京东自营针对K3、K3C、K2P以及K2推出限时直降和赠品活动，活动时间24-48小时，活动具体内容如下。

1、【京东自营】"0"元购斐讯K3C AC1900双频全千兆无线路由器，买就返1399元，限时抢赚100元，再赠飞科吹风机，数量有限，赠完即止：PC点此 | 手机点此。（活动时间：1月1日00:00-1月1日 23:59）

活动期间，购买定价1399元的斐讯K3C路由器，下单立减100元，实付1299元，送价值59元的飞科吹风机，用户收货后并激活K码，送1399元大礼包，12个月分期全额提现（可使用加速券提前兑换），最终相当于最高实赚100元+飞科吹风机+斐讯K3C路由器一台。

斐讯K3C与此前斐讯在智慧家庭战略之下发布的首款旗舰产品K3，最大的不同就在于，它是中国首款基于Intel Home Wi-Fi芯片组的路由器。Intel GRX350芯片组支持802.11ac R2、蓝牙5.0、USB 3.1Gen.2 10Gbps等各种超高规格的技术指标，内置硬件网络加速模块，具有Intel的品质保证。

K3C搭载6根高增益内置PCB阵列天线，经过精心调校，相比市场上3天线、4天线的主流配置，能更有效消除信号盲区。内存参数方面，K3C配备的是256MB的DDR3 1600RAM，以及128MB的NAND高速闪存ROM。3个千兆LAN口，1个全千兆WAN口，传输速率10倍提升、让带宽不浪费，再加上一个USB3.0高速数据传输接口，外接存储设备，可一键升级为智慧家庭高速存储共享中心。

2、【斐讯商城】"0"元购斐讯K3流光金 AC3150双核双频全千兆高端无线路由器，买就送1999元，限时直降100元，数量有限，抢完即止：点此参与。（活动时间：1月1日00:00-1月1日 23:59）

【京东自营】"0"元购斐讯K3（金+银）AC3150双核双频全千兆高端无线路由器，买就返1999元，再赠价值135元的闪迪64GB存储卡，数量有限，赠完即止：PC点此 | 手机点此。（活动时间：1月1日00:00-1月1日 23:59）

斐讯K3（流光金）路由器定价1999元，可享“零元购”，下单立减100元，买就送1999元礼包，最终相当于实赚100元+斐讯K3路由器一台。

斐讯K3（流光金）智慧家庭路由器采用了和前作斐讯K3（银灰）完全一致的硬件配置，包含：全向PCB阵列天线、3167Mbps、8路PA+LNA、双核处理器、3.5英寸屏幕、3颗触摸按键、2.4GHz与5GHz双频合一、数据高速传输。

3、【京东自营】"0"元购斐讯K2P全千兆无线路由，买就返799元，元旦盛惠，抢赚30元，数量有限，抢完即止，点此参与：PC点此 | 手机点此。（活动时间：1月1日00:00-1月2日 07:59）

【斐讯商城】"0"元购斐讯K2P全千兆无线路由，买就送799元，下单加赠罗技无线鼠标，数量有限，赠完即止：点此参与。（活动时间：1月1日00:00-1月2日 23:59）

活动期间，购买定价799元的斐讯K2P路由器，下单立减30元、实付769元，用户收货后并激活K码，送799元大礼包，3个月分期全额提现，最终相当于最高实赚30元+斐讯K2P路由器一台。

K2P不但首次引入了金属ID设计，而且真正意义的实现了路由器的双频全千兆（无线和有线都是千兆）。同时，依旧配备高规格PA+LNA模组，延续K2系列无线超强穿墙、超远覆盖的特性。

斐讯K2P路由器为斐讯K2升级版，相比而言在2.4GHz频段理论速度提升33%；同时升级为全金属机身（材质为金属+ABS），采用128M DDR3+16M Flash升级组合。

4、【京东自营】"0"元购斐讯K2千兆无线路由，买就返399元，元旦钜惠，抢赚40元，数量有限，抢完即止，点此参与：PC点此 | 手机点此。（活动时间：1月1日00:00-1月2日 07:59）

【斐讯商城】"0"元购斐讯K2无线千兆路由，买就送399元，限时直降20元，再赠精美伸缩网线，数量有限，抢完即止：点此参与。（活动时间：1月1日00:00-1月2日 23:59）

活动期间成功购买定价399元的斐讯K2路由器，拍下实付359元，用户收货后并激活K码，一个月后提现399元，最终相当于实赚40元现金+斐讯K2路由器一台。

斐讯K2增加了PA+LNA功率放大器，较K1信号更加稳定，覆盖更广；无线网络支持频段为 2.4G&5G，双频并发速率1167Mbps；专业电信级PA（信号放大器）+LNA（低噪声放大器）信号更强；安装斐讯路由APP配置一键轻松搞定；WISP中继可做信号放大器。

▲斐讯K2路由器0元购活动事项