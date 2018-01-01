国外网站评选2017年20张全球最佳无人机航拍照片：惊艳

随着无人机的普及，越来越多摄影师开始涉足航拍，以飞鸟的视角来俯瞰这个世界。在过去的2017年里，诞生了无数的令人震撼的无人机摄影作品。

最近无人机影像分享网站 Dronestagr 评选出了2017年全球最佳的的20张无人机航拍照片。

与往年相比，今年的年度航拍照片少了些壮观的景色，涵盖了更多全球各地不同的人物、野生动物和人文主题。

你可以看到在冰川之间跳跃的北极熊，夕阳下穿越纳米比亚沙漠的摩托车、葡萄牙阿尔维加黄金海岸旁那段「通往天国的阶梯」……

下面爱范儿就带你看看这些惊艳的无人机航拍照片。

梅利萨尼岩洞

在希腊凯法利尼亚岛的东海岸，有一个被森林包围的岩洞，即梅利萨尼岩洞。一群游客正搭乘小船前往参观。

荷花

一名妇女在越南湄公河三角洲的一个池塘里采集睡莲。

石屎森林

「遍地黄金」的迪拜，除了拥有世界第一高度「哈利法塔」（迪拜塔），整座城市也成了「石屎森林」。

这张照片拍摄于迪拜某日下午6点，这里在10年前还是一片荒漠。

水星城市塔的黎明

莫斯科的水星城市塔（Mercury City Tower），由美俄两国的建筑师联手打造，是全欧洲最高的建筑。

黎明时分，几位玻璃清洁工正在清洁大厦外墙。拍摄者Alexey Goncharov说：

他们绝不仅仅只是建筑的玻璃，而是在清洗城市。

盐田

越南南部城市薄寮是湄公河三角洲重要盐产地，沿海拥有数不清的盐田。

航拍照片中的盐田像农作物一样整齐排列，在太阳照射下闪闪发光。

工人们在烈日下的盐田里分离盐，阳光盐滩，画面唯美。

葡萄牙冲浪者

葡萄牙的2月份还很寒冷，但这阻止不了一名冲浪者乘风破浪。

上升的水平线

在纽约和加拿大交界的亚历山大湾你也许不陌生，世界奇观千岛湖就在那里。

今年随着水位上升，一间小屋被水包围，「遗世而独立」，让人想起了《七龙珠》里龟仙人的房子。

万寿菊

如果你看过最近热映的动画电影《寻梦环游记》，对连接人间与阴间那条万寿菊桥一定不陌生。

这张照片拍摄于泰国素可泰城的早晨，园丁们正在采摘万寿菊，万寿菊花海也是素可泰的著名景观。

天国的阶梯

在葡萄牙美丽的阿尔维加黄金海岸，有一条蜿蜒绵长的阶梯通往这天堂般的景色。

沙漠中的四轮摩托车

夕阳西下，四辆摩托车正在穿越一望无垠的纳米比亚沙漠，纳米比亚沙漠也被认为是现存世界上最古老的沙漠，以艳丽的红色沙丘闻名。

女孩和黄貂鱼

此刻的两个女孩和黄貂鱼，大概都在享受同样的午后小憩。

桥上的摩托车

两辆摩托车在泰国清迈的一座桥上行驶，桥下波涛汹涌，人显得十分渺小。

穿越66号公路

两个年轻人驾驶着一辆蓝色福特野马敞篷车，行驶在美国历史悠久的66号公路。

始建于1926年多的66号公路，见证了美国的兴起，承载了无数人的「美国梦」，被称为「母亲之路」。

跳跃冰川的北极熊

一只北极熊正在两块冰川之间跳跃，空中看起来它似乎在竭力不让两块冰川分开

里约热内卢海滩上的女孩

以沙滩上的女孩为中心，两边的浪花几乎对齐。

或许摄影师和电影《布达佩斯大饭店》的导演韦斯·安德森一样，是个强迫症。

与鲸鱼同游

阳光明媚的早晨，平静蔚蓝的海面，一名潜水员不知不觉和一头鲸鱼越游越近。

照片中的主角之一TomásThibaud事后回忆道：

独自看着几英尺外像一堵墙般的鲸鱼，这是一生中最难忘的时刻之一。

幸好不是鲨鱼。

蓬塔卡纳海滩

多米尼加的蓬塔卡纳海滩被誉为是世界上最美海滩之一，白色西沙滩和椰子树延绵不绝，还有不少加勒比式的帆船。如果你想看到照片中一样的美景，还可以来上一段直升机之旅。

河马

位于东非大裂谷以西的塞伦盖蒂国家公园(Serengeti National Park)，成群的河马在水中嬉戏。

有300多万只大型哺乳动物生活在塞伦盖蒂国家公园，除了河马，这里也很适合观赏猎豹、鳄鱼和大象等野生动物。

「龟裂大地」上的扁舟

一家人在华盛顿伯克湖上泛舟，由于湖水太过清澈，空中看起来就像龟裂干涸的土地，这才叫「清澈见底」。

一岛一酒店

在黑山的圣斯特凡岛上，遍布着酒店，其中就包括被称为「绝美避世居所」的安缦酒店。

这里也是名流们的度假圣地，著名影星玛丽·莲梦露和和索菲亚·罗兰都曾是这里的常客。

Dronestagram是航拍领域最有影响力的网站之一，其举办的「国际无人机摄影比赛」可以说是航拍界的荷赛，而近几年《国家地理》杂志也成为了这项赛事的评委。

（2017「国际无人机摄影比赛」自然组第一名：《普罗旺斯的夏季修剪》）

上面的20张年度航拍照片中就有不少是今年「国际无人机摄影比赛」的获奖作品。或许在不久的将来，无人机也将成为摄影师的标配，在摄影界占据更重要的位置。

上面这些用无人机拍摄的照片，你最喜欢那一幅呢？