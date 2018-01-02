钢铁侠马克4+拆甲台可动合金手办发布：高难动作完美重现

Hot Toys官方今天公布了2018年将强势推出的头炮产品，《钢铁侠2》钢铁侠Mark IV 1:6比例合金珍藏人偶单装及连同拆甲机台（Suit Up Gantry）的珍藏套装升级登场。

钢铁侠Mark IV的吸引之处是其机械流线感、结构与可动关节等都能完美呈现人体工学理念，因此Hot Toys此次特别根据《钢铁侠2》的电影造型与比例，采用合金素材制作，既能在骨骼关节方面作出全面强化，同时大幅度升级金属和重量质感，能重现各种在电影画面所看到的高难度肢体动作！

整套以经典红、金色精细涂装的装甲线条结合更精确的身型比例，完美打造高约32cm、多达30个可动关节的装甲素体，当中双臂、腰部和双腿关节同样采用了相应的技术，以提升可动幅度，高度还原人偶的可动性。

此外，除了圆形的胸口反应器内置LED发光装置外，眼睛、掌心和手前臂上的飞弹位置等等更如角色设计般可透出LED白光和蓝光；胸甲采用可拆卸装置、背部多组扰流定风翼与小腿装甲更备开啓功能，展现出机体内复杂的结构。头雕方面，除备有双眼绽放白色光芒效果的钢铁侠头雕，还额外附送一颗根据演员小罗伯特•唐尼肖像精心打造的托尼•斯塔克极像真头雕。最惊喜是Hot Toys更参照电影中穿上Mark IV装甲的托尼於Randy’s Donuts一幕，特别附上一副红、黑间纹的太阳眼镜、一个甜甜圈连盒子和一个咖啡杯作为小配件。

至于整套细致涂装上具金属感黄色和全新旧化效果的拆甲机台是由9组独立机械臂组成，结合精密的机械细节和全面性的活动关节，每支起重臂架都附有可动关节及抓扣组件，抓扣组件植入了磁铁，可与同样附有磁铁的钢铁侠Mark IV人偶头盔和可拆胸甲等配件连接。同时，为了加强托尼于舞台上表演拆甲的气氛效果，地台上更安装了发光灯效；地台上的面版板亦附有内置磁铁功能的黑色方格面板，可透过这台拆甲机台组装出各种精彩的1:6比例装置情景，让粉丝们能更投入到钢铁侠的高科技世界中。

目前官方尚未公布这款手办以及珍藏版的售价，不过从细致程度来看价格应该不菲。

手办图赏：