家里用过老家电产品：满满的都是回忆

时光纵使走的再缓慢，也无法驻足停留；家电即使再耐用，也终会有被置换的一天。可即便如此，不管是幸福的过去，还是痛苦的曾经，只要回忆起那些“老古董”家电，过往的事情都会依稀浮现在眼前。如今的我们已习惯了高科技产品陪伴，可那些承载着幸福回忆的“老古董”却依旧是我们最无法忘怀东西。

一、电风扇

电风扇是我们生活中常见的小家电，在没有空调的那些日子里，是它陪伴着我们走过了一个又一个酷热难耐的日子。如今的电风扇不但可以自动设置，还有遥控功能，轻轻松松就可以拿起来。

可最早的电风扇却是金属台式电风扇，笨重且不说，噪音也很大。不过即使如此，在那个年代它也受到很多人的追捧，毕竟有了它人们不必再忍受炎热的炙烤；不必再躺在竹塌上靠着自然风入睡了。

二、收音机

听广播是以前人们必不可少的休闲娱乐方式之一，在上世纪七八十年代，谁家的客厅里，若是能摆上一台收音机，听听音乐和新闻，在那个时代绝对是一件自豪的事情。在那个精神生活匮乏的年代，收音机在人们生活中扮演着怎样的角色？这是生活在当下的我们很难想象和体会的到的。

虽说如今科技发达了，但依然会有一些老年人有用收音机听广播的习惯。像笔者的外公几年前，每天早上起来少不了用收音机听新闻播报，不过由于声音过大，以至于朋友说早上睡晚觉什么的是无缘了。

三、黑白电视机

黑白电视机对于现在的孩子来说已经很陌生了，不过想当年，谁家里有个黑白电视机那可是相当自豪的事情。一到节目播放时间，满村的小孩大人都会聚到这家人家来，一群人围着这个小小的屏幕，很是热闹，也很是温馨。

黑白电视机一时也成为了紧俏物资，成为了最受欢迎的电器。不过那时候的黑白电视机远没有现在的电视机这么方便。手动播台、可调清晰度等是那个时候看电视少不了的习惯。而且那时候收看的频道也不多。即便如此，小时候放学回家也总是要看会动画片才行，甚至还端着饭碗边吃边看。后来没过几年彩色电视机就开始普及了。

四、电冰箱

80年代的冰箱，没有多大的容积，也没有时尚华丽的外观，更没有风冷、无霜、零度保鲜等新奇技术。然而在上世纪的时候，冰箱可真是奢侈的产品，冰镇水、雪糕都靠它，这个大家伙不仅价格昂贵，电费也不是一般人能够交的起的。

这对于笔者小时候来说，算是比较陌生的老家电。后来随着冰箱的普及也用上了，如今却是最离不开的家电之一。

五、洗衣机

洗衣机可以说是每个家庭都必须用到的家用电器，由于历史原因，中国的洗衣机工业起步较晚，直到1978年才正式生产家用洗衣机，虽然起步晚但发展却很迅速。虽然目前很多人家中都在使用的是滚筒洗衣机，不过让我现在还记忆犹新的就是小时候家里用的双桶洗衣机。尤其是上世纪80年代更有“北有白菊，南有水仙”的说法。

对于南方人来说，拥有一台“水仙”牌洗衣机颇感自豪。记得以前笔者家中也有一台水仙牌洗衣机，还是我老妈结婚的时候置办的，这台洗衣机服役十多年，直到我读初中的时候才以旧换新购买了新的洗衣机。

总结：

随着科技的迅速发展，家电更新换代速度也越来越快。尤其是21世纪以后，像空调、液晶电视、热水器、计算机什么的都很快就普及了。最近几年，更是出现了智能家居概念，扫地机器人，空气净化器，智能冰箱等智能家电层出不穷，大大的提高了大家的生活质量。

然而最能够引起我们回忆的，还是那些已经逝去的老家电。美好的事物总是留在回忆中，它活在过去，存于脑海，转瞬即逝，不能重新去经历，却始终让人无比怀念。