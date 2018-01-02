4K成为过去式？索尼开始拍摄8K超高清视频

在经过多年大力推广之后，4K电视渗透率已非常之高，该为下一代的8K视频着手做准备了。在2017年即将结束时，索尼在罗马圣彼得大教堂的圣诞前夕弥撒中开展了第一次8K超高清HDR视频拍摄。

索尼采用UHC-8300拍摄圣彼得大教堂

作为广电领域的一哥，索尼要拍摄8K视频自然不会假手他人，此次拍摄采用了在2017年9月正式发布的UHC-8300广播机。在进入时代后，为了保证高像素下画质，不少广播摄像机采用Super 35大尺寸传感器，甚至不少演播室直接采用电影机进行拍摄。UHC-8300顺应了潮流，采用了Super 35规格CMOS传感器（索尼称之为1.25英寸型），但可怕之处是使用了2/3英寸型广播机一样的三片式传感器结构，通过分光镜把RGB三原色光分别射入每一块CMOS传感器。UHC-8300传感器感光总面积与X1D、GFX50s中画幅相机相近，有效保证了8K下的画质。

UHC-8300采用的CMOS传感器

UHC-8300最高能拍摄每秒120FPS的8K视频（分辨率7680×4320），分辨率虽然略微逊色于RED WEAPON 8K VV的8192×4320，但胜在帧速高出后者一倍，每秒输出的像素达到了39.81亿。为了容纳如此庞大数据，在圣彼得大教堂拍摄现场索尼为UHC-8300配备了两台PWS-4500 4K Live服务器。

电视下面的是PWS-4500 4K Live服务器

不过在整个弥撒期间，索尼仅进行了4K视频直播，UHC-8300只是用来拍摄8K 120P HDR视频，也许在CES2018期间就能看到UHC-8300拍摄的8K圣彼得大教堂圣诞弥撒。