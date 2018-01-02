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韩国半导体出口额猛增，2017总出口额创60年最高纪录

2018-1-2 16:33:28来源：网易科技作者：天门山责编：骑士评论：

1月2日消息，据彭博社报道，来自韩国贸易部一份声明显示，受半导体、机械和石化产品出货量的推动，韩国2017年出口额达到至少60年来最高水平。不过，韩国2017年12月份出口额低于预期。

2017年韩国出口额为5740亿美元，同比增长15.8%。贸易顺差从2016年的890亿美元增长至960亿美元。2017年12月份韩国出口额较前一年同期增长8.9%，低于经济学家9.8%的平均预期。2017年12月份韩国进口额增长13%，高于预期值12%，该月份贸易顺差58亿美元。2017年韩国半导体发货量猛增57.4%达到980亿美元。

韩国2017年经济受益于出口的大幅度增长，这导致韩国银行（Bank of Korea）在去年11月份上调了其基准利率，这是其自2011年以来首次上调基准利率。在韩国政府作出该国今年经济增长3%预期的同时，韩国银行将会“慎重决定”货币宽松政策是否需要进行一些调整。

巨大的贸易顺差可能继续对美国总统唐纳德·特朗普形成刺激，他提出需要更好的贸易条款。美国财政部将韩国列在汇率操纵国观察名单上，去年12月份，韩国同意修改与美国的自由贸易协定。

韩国贸易部在其声明文件中表示，由于全球经济恢复以及IT需求增长，预计2018年全球贸易量将会继续增长。不过潜在的负面因素依然存在，这些包括贸易保护主义、韩元坚挺、利率上涨和石油价格上升。2018年，韩元兑美元平均可能达到1美元兑1100.8韩元水平。而在2017年结束时，这一汇率为1美元兑1070.65韩元。贸易保护主义、其他国家的货币政策及地缘政治风险，可能会导致货币波动性增加。

韩国贸易部表示，由于对物联网和大数据业务的投资增长，预计未来半导体出口在供应短缺中将会略有增长。2017年韩国向中国的出口额同比增长了14.2%，与此同时向日本的出口增长了10.1%，向越南的出口增长了46.3%。

2017年韩国向美国的出口只增长了3.2%，贸易顺差从前一年的233亿美元收窄至180亿美元。

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关键词：半导体三星

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