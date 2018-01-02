开挂模式贯穿全年！2017年PC界暴走大事件

英特尔八代CPU引领了处理器的又一波浪潮，Vega系列又让我们认识到A卡的前进，TiTan V的出现不禁叫人感觉到硬件产品的昂贵......2017年的脚步不知不觉伴随着人们的欢声笑语悄然度过，弹指一挥间一年过去了，在一年之中，我们并没有感觉到什么波澜，还是日复一日的生活作息，还是徘徊在自己热爱的游戏中循环玩乐，但是，在游戏硬件界却有一件又一件叫人拍手称快的产品诞生，这些产品在促进科技的前进，更是悄然的改变着电脑用户的生活轨迹。

自从电脑走进千千万万的用户内，人们的生活就已经发生了改变。从简单的数字运算功能到日常办公，再到影视、游戏的逐步发展，电脑的发展一直和人们有着千丝万缕的联系，它跟随人类的脚步在不断发展。如今，电脑已经成为了人们不可或缺的一部分。

2017年之中，电脑硬件产品虽然已经有了其自己的雏形，但是发展的势头依然迅猛无比，从“挤牙膏”到性能剧增的CPU，从A卡与N卡无言的纷争到正面交火，电脑硬件在不断发展，商家之间那种针尖对麦芒的产品也在促进硬件性能越来越强，新产品的推出更是勾起了许多人的好奇心。

在2017即将结束之际，让我们回顾一下这一年在电脑硬件界都发生了什么，都有哪些新产品推出，都有哪些让人津津乐道的事情。那些年，我们不知疲倦的在一起讨论硬件产品，这一年，我们将今年发生在硬件界的大事小情做一下盘点，我们没有关注初代intel的产生，我们不知道Voodoo在当年的统治力，但是现在，我们一定不要错过今年发生的事情，因为再过几天的时间，我们将都是历史的见证者。

新年第一响：锐龙7系处理器主板芯片齐上阵

美国旧金山当地时间2月21日，AMD总裁兼首席执行官Lisa SU女士正式公布了AMD Ryzen 7处理器型号、性能表现、价格以及发售时间。Ryzen 7处理器中国区正式命名为锐龙AMD Ryzen 7，共有1700、1700X和1800X三款型号，全部采用14nm制程工艺，8核16线程设计，L2/L3总缓存20MB。三款处理器国内定价分别为2499元、3099元和3999元，美国定价为329美元、399美元和499美元。

正当我们沉浸在春节的喜悦气氛之中时，AMD为我们放起了2017年电脑硬件界的第一个烟火，这次堪称完美逆袭intel的AMD Ryzen 7系列处理器让许多人的目光由intel重新转向到AMD，AMD Zen家族桌面首发产品代号Summit Ridge，第一批面世的是高端Ryzen 7系列，包括三款型号，均为8核心16线程。

Ryzen 7 1800X为旗舰型号，默认频率即达3.6GHz，动态加速最高4.0GHz，而借助XFR技术还可以进一步跑到4.1GHz，热设计功耗95W，它的竞争对手是Intel发烧级平台次旗舰、同样8核心16线程的Core i7-6900X；Ryzen 7 1700X是次旗舰，降低了200MHz的频率，即基础3.4GHz、动态加速3.8GHz，其他完全相同，它的对手是6核心12线程的Core i7-6800K；Ryzen 7 1700则是热设计功耗65W的节能版本，号称世界功耗最低8核，频率范围3.0-3.7GHz，其对手为Intel主流旗舰Core i7-7700K。

Ryzen系列处理器诞生的同时，芯片组也同时升级为全新的300系列，彻底淘汰老旧的FX 900系列，各种主流新技术一应俱全：DDR4内存、PCI-E 3.0总线、USB 3.1 Gen.2 10Gps接口、NVMe协议、M.2接口、SATA Express接口。Ryzen的封装接口(300系列主板的插座)改成了新的Socket AM4，而且整个桌面上仅此一种接口。300系列芯片组共有五款不同型号，包括旗舰级的X370、主流级的B350、入门级的A320，以及SFF迷你平台专用的高端X300、低端A300，目前首批主板都是基于X370、B350。

Intel当时的芯片组是200系列，而AMD直接来了个300，不可谓是一场新年开端之战的导火索。

“十”分震撼：GeForce GTX 1080Ti全面来袭

2017年2月28日旧金山游戏发布者大会上，NVIDIA基于屡获殊荣的Pascal™架构基础，推出旗舰GPU：GeForce GTX 1080Ti。

GeForce GTX 1080 Ti的设计初衷是满足玩家对4K和5K游戏、DX12、HDR和沉浸式VR的体验需求。它具备的功能包括：

1.通过大幅改善的功能规格实现性能大幅提升：GTX 1080 Ti拥有3584个NVIDIA®CUDA®核心、11GB超大显存容量，并且运行速度达到前所未闻的11Gbps。它的性能足足比GeForce GTX 1080高35%，比GTX 1070高78%。GTX 1080 Ti的速度甚至比专为深度学习和人工智能而设计，售价高达1200美元的“顶配”NVIDIA TITAN X Pascal还快。 2.下一代显存架构：GTX 1080 Ti是NVIDIA首个配Micron新一代G5X显存的GPU。11GB超大G5X显存以11Gbps超快的四倍数据速率运行，所提供的显存带宽效率在所有历代游戏GPU中首屈一指。就算这样，它仍有不小的超频空间。 3.尖端FinFET制造工艺：GTX 1080 Ti采用了业内领先的FinFET制造工艺。它让使用了120亿个晶体管的性能和效率比上一代产品有大幅提升。 4.工艺精湛：GTX 1080 Ti拥有卓越的散热效果，使其运行性能和外观一样酷爽。如此卓越的散热效果源于采用了均热板冷却技术的全新高风量散热解决方案、扩大一倍的风量区域，以及具有14个高效Dual-FET的七相供电设计。 5.支持众多先进图形技术：4K、VR、NVIDIA G-SYNC™HDR和NVIDIA GameWorks™能提供电影级互动体验，游戏流畅性也将达到不可思议的程度。

基于GeForce GTX 1080 Ti的显卡（包括NVIDIA Founders Edition）于3月10日起在全球238个国家和地区开始发售，其中中国地区NVIDIA GeForce合作伙伴包括ASUS华硕、Colorful七彩虹、Gainward耕升、Galaxy影驰、Gigabyte技嘉、Innovision 3D映众、MSI微星和Zotac索泰。而今，虽然GTX 1080Ti发布有近一年之久，但是仍为游戏爱好者追求的一款顶级显卡。

AMD下猛药：Ryzen 5/3发布让intel何去何从

锐龙7系处理器针对的是高端用户，而相较于中端用户来说并没有一款崭新、趁手的AMD处理器，但是AMD早些时间便宣布锐龙系列将陆续推出，所以，在Ryzen 7余温未消之时，AMD在2017年4月11日推出了四款与intel i5针锋相对的Rrzen 5系处理器：Ryzen 5 1400，Ryzen 5 1500X，Ryzen 5 1600和Ryzen 5 1600X四款中端CPU。

其中最引人瞩目的是R5 1600X，作为R5系列的旗舰，这颗6核12线程的CPU基础频率为3.6GHz，单核睿频可以达到4GHz，TDP仅为95W，而R5 1500X和R5 1400X仍然都是4核8线程。对于AMD来说，其实千元级别的CPU才是真正的战场，因为旗舰级别的CPU的市场占有率实在太小，因此AMD此次将R5与i5 7600K对位，宣称1600X比7600K快69%。值得一提的是，Ryzen 5系列会标配Wraith Spire原装散热器，自带信仰灯。

要说这次AMD是真的有些下猛药了，前后不到两个月的事件，AMD相继发布Ryzen 7和Ryzen5两个系列共7款型号的CPU，显而易见，也都是非常有目的性。Intel总是压AMD一头，此次AMD的新产品已经让老黄不淡定了，然而事情并没有这样结束，AMD再次发大招，2017年七月末，AMD发布了Ryzen 3系列全新处理器，Ryzen 3的目标很明确，用不足千元的价格直接对标Intel七代酷睿i5系列产品，力求将性价比发挥到极致。

此次AMD推出的Ryzen 3新品共有两款，均采用原生四核心四线程设计，TDP同为65W。其中Ryzen 3 1300X默认主频3.4GHz，支持智能超频至3.7GHz，国行盒装版报价为939元。Ryzen 3 1200默认主频3.1GHz，支持智能超频至3.4GHz，国行盒装版报价为779元。需要注意的是，两款产品都采用不锁频设计，用户可根据自身需求对Ryzen 3处理器进行超频，以便进一步提升平台性能。

基于三系瑞龙均采用了AM4处理器接口，因此在主板支持方面，Ryzen 5和Ryzen3系列产品均与Ryzen 7相同，目前市场上出售的X370、B350和A320系列主板均能完美支持Ryzen 5/3。

织女先锋大将：AMD RX 580当起了牛郎

盼星星盼月亮，盼着“织女星”能够顺利到人们的眼前，但任望眼欲穿，我自巍然不动，A卡卡民们快要暴动的时候，AMD推出了Radeon RX 580作为“织女星”先锋，一方面抚慰住A卡用户暴躁的心情，一方面为织女星的推出试试水。该卡同样使用Polaris核心，不过已经由Polaris 10升级为Polaris 20，并且公版的外观和散热方式照比之前有所改变，神似蓝宝石的RX 400超白金系列，从单涡轮扇换成了双开放式风扇，不过整体风格还是跟之前一样。

2017年4月中旬，AMD将Radeon RX 580摆在了大众的眼前，平息Vega风波，然而，貌似并没有起到太大的作用，同时A卡也险些被冠上“牙膏厂”的头衔，因为580就和480一样，Radeon RX 580的计算核心理所当然地采用业已成熟的14nm FinFET工艺，拥有Liquid VR优化、原生异步引擎（ACE），支持DX12等基于GCN4.0的新技术。鉴于之前AMD一代架构服务两代产品的惯例，不出意外的是RX 580的核心代号与RX 480一样，都是Ellesmere，且有相同的晶体管和ALU数量，这些意味着两者是同源产品。

好像没有什么大差别，就连售价都一样，但毕竟属于新推出的一款产品，如何“挤牙膏”也还是会有一定的出入在里面，说起RX 580和RX 480最大的不同自然就是频率方面，RX 580的核心频率可达1340MHz，照比RX 480提升了11%，非公版提升更为明显，率先寄到我们这里的蓝宝石RX 580超白金OC限量版的频率高达1450MHz，照比RX 480公版提升了20%以上。

原本AMD打算引起A卡的一波浪潮，为织女星的到来起到预热的作用，同时也平息A卡大众的心情，但最后的效果好像并没有预期的那样好，许多人自动掠过了RX 580，而是在继续期待着织女星的到来，不负众望的是没过多久，织女星真的降世了，而作为织女星的先锋，敢当牛郎的Radeon RX 580也渐渐跳脱出舆论的风暴，淡出人们的热议话题之中。

黎明破镜：吹起进攻的号角

2017年7月31日，这场迟来的期待终于在这一天来到人们的身边，AMD的织女星Radeon RX Vega 64/56同时发布，对A卡情有独钟的卡民，对织女星翘首企盼的人群，在这一天到头了。

早在去年五月份AMD就公布了VEGA的技术规格，但当时描述的产品是RADEON VEGA Frontier专业绘图卡，对RX VEGA 64游戏卡的信息AMD一言未发，但我们还是能从中窥得一二。RADEON VEGA Frontier拥有64组NCU单元，每个单元又包含64个ALU，显卡SP总数是4096个。显存采用意料之中的HBM2，容量16GB，位宽2048bit。当然不出意外，全新的织女星Vega 64没有超出预设的范围。

按照惯例，一款旗舰芯片至少要衍生出两款上市产品，VEGA 10当然不例外，除了规格完整的最高端型号VEGA 64以外，AMD还推出了一款削减了少量计算单元的VEGA 56。不同于RX VEGA 64弄出的液冷、限量、普通三款公版，RX VEGA 56的公版只有一款普通版，外观延续RX 500系列的路数：灰黑色外观，点状纹理加类肤质感壳面，侧脊上有RADEON字样的信仰灯，通电时发光。Vega 56拥有56个计算单元，3584个流处理器，256个纹理单元，64个ROP单元，核心频率1156-1471MHz，浮点性能单精度10.5TFlops、半精度21.0TFlops。显存2048-bit 8GB HBM2，等效频率降至1600MHz，带宽为410GB/s。同时，整卡功耗降低到210W。

伴随织女星VEGA 64和VEGA 56的诞生，AMD也正式向NVIDIA发起了冲击，兵对兵将对将，VEGA 64挑战GeForce GTX 1080，VEGA 56则迎战GeForce GTX 1070，双方在性能、价格双方面展开了激烈的碰撞，最后的结果也是众说纷纭，许多专业人员称两个织女星显卡在性能方面小胜GeForce 10，也有人称这两家显卡都是半斤八两，你别笑我贫，我也不笑你穷。但是公道自在人心，喜欢哪款品牌的显卡最终还是需要自己做决定，毕竟一类属于N卡，一类属于A卡，类型上还是有很长大的差异的。而这场来自AMD反攻的号角渐渐的落下帷幕，最后，究竟谁胜谁负就让它停留在我们自己的内心中吧。

八代处理器：与“牙膏厂”说再见

AMD今年陆续发布了三款Ryzen系列的CPU，intel是彻底坐不住板凳了，如果说2017上半年是AMD的一家独秀，那么下半年就是属于intel的show time。2017年8月21日，一颗重磅炸弹降临在电脑硬件界，全新英特尔酷睿八代产品在当天正式发布，一时间，千千万万的电脑用户将眼球都聚焦在八代处理器性能上，是不是又在“挤牙膏”？是不是又让用户“虚惊一场”？就在人们对新产品观望驻足时，各大媒体纷纷给出了八代产品超强的性能展示，证明终于告别了“牙膏厂”时代，以真实的数据打败流言蜚语。

英特尔这次分不同时间段推出了三款八代产品：i3/i5/i7。三款产品的核心代号均为Coffee Lake，采用14nm工艺制造。三款产品较之前的七代产品有较大性能提升，其中，八代i3便达到了四核心四线程，八代i5更是达到了六核心六线程，英特尔官方称八代产品与七代产品相比，性能再次提升40%，可谓赚足了电脑用户的眼球。当然，英特尔在不到一年的时间里推出了两代处理器和芯片组也有许多弦外之音。

采用Kabylake核心的第七代酷睿其实原本并不在Intel的路线规划中，它是Intel 14nm工艺未能按原计划达到成熟的拖沓产物。临时加入的这一代是为了在第六代和第八代之间做时间上的缓冲，让14nm工艺制程有更多时间改进。除了频率明显是被逼着拉高到体质的上限，第七代酷睿相比第六代没有什么本质的变化，Intel知道单靠这个不足以反击锐龙的高性价比，只是产品太久不更新对舆论不利，才不得已而为之。所以现在我们看到14nm刚刚完善，Intel就迫不及待地将菜端到了我们面前，若不是锐龙的不对称竞争给的压力太大，我们看到这代产品起码要等到明年了。

但新产品的发售对用户的使用总有一点曲折在里面，因为intel八代产品只能搭载与Z370主板之上，以前的主板型号并不兼容，这使得想要将自己的电脑安装上一颗八代CPU的同时还必须购买一块Z370的主板。

从中我们可以看出：企业竞争，往往都能带给用户们诸多好处，因为当你停留在原地时，就证明已经在倒退。随着AMD锐龙系列处理器的崛起，老把戏玩到第七代酷睿之后Intel终于感觉到前所未有的乏力。在经过Skylake和原先并不在计划中的Kabylake两代核心过度之后，Intel终于拿出了成熟的14nm制程核心——Coffelake，对应第八代酷睿处理器。不知道是Intel早就规划好了还是临时更改了计划，在这第八代产品上，酷睿全系处理器的规格终于迎来了十年间最重大的变化。

黄昏时的霞光：GTX 1070Ti闪亮出击

织女星还在与GTX 1070和GTX 1080“争风吃醋”的时候，NVIDIA突然又弄出一款新产品来，原本以为GeForce 10的时代就这么安安静静过去了，玩家们都开始憧憬NVIDIA下一代Volta架构，没想到这个节骨眼上NVIDIA又冷不丁扔出一颗炸弹，溅起一片涟漪，让玩家偏离的目光重新回到GeForce 10系列上。2017年10月26日，GeForce GTX 1070Ti正式发布。

正当VEGA 56和GTX 1070厮杀的时候，远超GTX 1070的GTX 1070Ti出现了，正当VEGA 64同GTX 1080相比的时候，敢和自己大哥相争的GTX 1070Ti来了。在GeForce 10原有的产品线中，从1920个流处理器的GTX 1070到2560个流处理器的GTX 1080，两者之间的性能缝隙确实过大，给了竞争对手可趁之机。不久前AMD发布了酝酿许久的织女星架构显卡VEGA，虽然无法撼动GTX 1080Ti游戏卡皇地位，但其中次旗舰VEGA 56的性能确确实实地插入了GTX 1080和GTX 1070之间的空档之中。NVIDIA这个时候推出GTX 1070Ti是针对谁，明眼人都心知肚明。

GTX 1070Ti的定位其实很尴尬，首先，在性能上要超过GTX 1070甚至是VEGA 56，其次就是不能超越GTX 1080，影响后者的销量，就在这空隙之间让GTX 1070Ti求得生存空间着实不易，然而老黄就是老黄，白刃刀法之精湛简直无可比拟，这样一个非常困难的事情居然真的在老黄的操刀之下顺利完成，性能超越GTX 1070很多并且还没有超过GTX 1080，恰巧将性能掌握在其之间，简直让人佩服。首先，GTX 1070Ti的流处理单元较之GTX 1080只减少了128个，其次，GTX 1070Ti使用的是GDDR5显存，而GTX 1080则是GDDR5X显存，最后，就是老黄锁定了GTX 1070Ti频率在16007-1683MHz之间，并且不允许厂商私自改变自家非公版频率，这样就让GTX 1070Ti无法撼动GTX 1080的地位。

这一个大招不可谓不狠，首先是AMD拿出织女星发起冲锋，胜利的果实还没有享受完，NVIDIA就再次拿出GTX 1070Ti作反击之势进行讨伐，双方相互争斗又相互促进，最后利益的获得者想必缺少不了咱们吃瓜群众。

狂飙不止的存储器：如此持续吃鸡改吃土

这是一个持续的过程，这是一件让游戏玩家心塞的经历，这是阻断众多玩家走向游戏天堂的羁绊，这就是今年玩家们最关注的内存涨价风波，顺带着把SSD价格也带了上去，令许多游戏玩家叫苦不迭。

还记得8G内存200块左右价格的时代吗？可惜这样的大好时光一去不复返，究其原因，因为DRAM颗粒缺货严重，全年内存DRAM都面临缺货窘境，导致了各大内存厂家产能降低。目前DRAM内存厂家并没有增产的计划，因为主要产能转移生产3D NAND闪存，因此造成了DRAM内存颗粒缺货的情况。平时都好好的，为什么突然DRAM就突然缺货了呢？这就要提到三星和大家平时用的手机。有报道称，三星超过7成芯片产能被苹果或自家三星手机、大陆OPPO、Vivo瓜分，再供应给其他品牌十分有限，同时，一部分产能转去生产成长速度最快的3D NAND闪存，进一步压缩DRAM生产的空间。市场供需决定，让三星有能力，有资格主导价格调整。有外媒评论就指出，此举可能是三星为弥补其Note 7手机停产造成的损失。

然而，福无双至祸不单行，内存涨价顺带也将SSD的价格弄起来了。跟内存一样，SSD的成本主要来自于芯片，只不过由DRAM换成NAND闪存而已。目前具备生产NAND芯片的厂商唯数不多几家：三星、Intel/美光、东芝、闪迪、海力士几乎垄断全球九成以上市场。现在面临着2D NAND向3D NAND转型，而除了三星、美光较成熟之外，其他家的3D NAND良品率并不太高，量产严重不足，致整体的NAND颗粒总出厂量不足，供应无法满足市场需求，各大SSD厂商在争夺本就不够的闪存颗粒，必然会在竞争中抬高NAND出厂价，最终上涨的成本由消费者来承担。

想一想，最后受苦受难的还是咱们平民百姓，由于今年的内存涨价，SSD涨价，导致对DIY市场造成了严重的冲击，但是上天往往都是给你关上一扇门然后再开启一扇窗，2017年初《绝地求生：大逃杀》这款游戏突然火了起来，而这款游戏对电脑配置要求还比较高，从中盘活了许多硬件产业。但是，如果内存价格依旧这样持续走高，久升不降的话，早晚广大的吃鸡玩家要去吃土了。

年终投炸弹：TiTan V，无可撼动的霸主

2017年马上就要过去了，正当大家喜迎2018年到来之际，老黄在2017年12月9日又抛出一记重磅炸弹--TITAN V。这块售价2万块的“巨无霸”在显卡界性能一时无两，超过GTX 1080Ti 27%的高性能在业界让人又惊又喜，性能提升是否意味着我们的游戏整机又该升级了呢？显然没有这么简单，虽然TITAN V在性能上有大幅度的提升，但是NVIDIA官方宣称这块显卡并不是为游戏打造，和此前的“泰坦”系列类似，Titan V既适合图形渲染、游戏开发、加速计算、人工智能、深度学习等专业领域，也能用来玩游戏，不过它毕竟和GeForce系列不一样，不是专门的游戏卡，包括独立FP64双精度计算核心、独立Tensor计算核心、HBM2显存、NVLink 2.0互连总线等等。

虽然显卡本身并不是为了游戏打造，但却也吸引了大多数游戏玩家的眼球，都想看一下这款价值2万多元的显卡到底有几板斧。先来简要看一下Titan V的关键规格：5120个流处理器、核心频率1000-1455MHz、FP32单精度浮点性能15.0TFlops、3072-bit 12GB HBM2显存、652.8GB/s显存带宽(显存频率1.7GHz)、250W热设计功耗——价格2999美元！

官方表示，有了这块显卡，可以把你的PC变成一个AI超级电脑。看到这想必大家也就对这块显卡死心了，买回这样一块显卡装在整机里面打游戏，可能就不是人玩电脑而是电脑玩人了。

总结：

经历了整整1年的发展，电脑硬件无时无刻发生着变迁，在同业竞争、科技创新、刚性需求中，全新的产品推动环境的发展是不可或缺的一部分。处理器在今年可谓是产品频发，AMD锐龙系列再上半年狂秀“舞技”，intel八代CPU就在下半年飙起了“歌声”，AMD进行了一次非常大的跨越，而intel更是在今年做出近十年来最大的给进，很幸运我们见证到了这一次具有“颠覆历史性”的时代发生。而最热闹的当属显卡界，首当其冲的就是AMD和NVIDIA之间的相互角逐，在性价比上两个厂商都竞相发布具有影响力的显卡，让玩家们看到了一场又一场性价比大战；其次还有比特币的突然火爆对玩家购买显卡发起了严峻的挑战。

2017年，看似平凡实则暗流涌动，新鲜事、新产品，每一件事情从我们眼前就像幻灯片一样一张张滑过，我们见证了每一幕的发生，我们也亲身经历了其中的许多事情，然而随着2017年的落幕，一切都已成为了历史，幸运的是，我们都是这场历史的见证者。