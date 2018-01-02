罗永浩心中的伟大发明：MagSafe转USB-C适配器上架众筹

罗永浩曾经在与罗振宇的访谈中这样说到：

你看新发的Macbook Pro笔记本，居然把那个带磁的充电线给去掉了。MagSafe是人类发明笔记本以来，最伟大的第二个发明。

为什么引用这句话？因为「龙哥」说的这句话，就是我心中所想。

新MacBook Pro已经发布了很长时间，全面采用了USB-C Thunderbolt 3接口。尽管在接口上向前迈进了一步，但同时取消了Magsafe磁性智能电源接口，也牺牲了许多连接通用性。

事实上，在2016年发布新款MacBook系列产品的时候，很多人对于这个磁性设计念念不忘，甚至会因此寄希望于能够在新款Type-c上重新做一个这样的设计。

回忆党的磁性充电器

近期，初创公司Elecjet在Kickstarter上发起一款“MagSafe转USB-C适配器”的众筹项目，这款产品命名为AnyWatt。

它可以让你将配备Type-C的MacBook系列笔记本电脑，通过AnyWatt这款适配器，将MagSafe充电器转接成TYPE-C供电。而且官方称，这款适配器支持USB-C PD自适应供电规范（3 A/5-20 V），能够按照设备需求来调整输出功率。

而那些回忆党可以买一个，将你的「磁性充电器」旧物利用一番。

我突然有了疑问，在罗永浩看来「最伟大的发明」，磁性充电器是否可以从Mac设备用到iPhone、iPad和更多安卓设备上呢？

回答是肯定的。恰巧，最近有一款产品在Indiegogo众筹平台上线。这款产品的命名非常有意思，VOLTA，原为意大利语，翻译到中文是「时间」之意。

这款磁性适配器只拥有单根充电线，可以轻松转换为USB Type-C，micro USB或Lightning转接头，使其成为用户在旅途中唯一需要的电源线。

它是如何工作的？

和Mac不同，iPhone的这款适配器配有两段磁性适配器头。当你要为手机或平板电脑充电时，只需将相应的提示插入设备的充电端口即可。之后，你需要将现有的micro USB电缆插入磁性适配器本身。

只要拿着一端的磁性适配器靠近附近已经有对应一端的设备，你就会有惊喜的发现！磁性会使它们互相咬合在一起，你就可以开始充电了。VOLTA磁性适配器既支持正常的涓流充电，又可以快速充电，旅行携带也非常方便。

除了充电，VOLTA磁性适配器也可用于数据传输。与正常的数据线传输无异，移动设备、计算机电脑两端正常接入磁性接口即可。可以备份手机，也可以添加新任何想要下载的内容。

如何看待磁性充电器？

MagSafe，这款曾饱含创新和智慧，极具价值的发明终于走向了尽头。在苹果新款的MacBook系列笔记本电脑中，它被一个少了些许优雅、而有些「一品多用」的智能USB Type-C连接头所代替。

在将来，苹果的笔记本可能都会由MagSafe转投USB-C了。正如老罗的说法：

之前做决策的是产品经理，现在做决策的是设计师。

但时代永远不会忘记那些美好的事物，这两款众筹产品就是这一写照。