用心做显卡用脚写驱动？盘点AMD驱动惹过的祸

长久以来，AMD/ATI显卡一直拥有诸多粉丝，但就算是A粉，也不得不承认AMD的驱动质量经常难以令人满意，会出现一些千奇百怪的毛病。这不，最近AMD的驱动又惹祸了，在AMD发布的最新版驱动17.12后，用户发现大量的DX9游戏出现了崩溃闪退之类的情况。这并不是AMD驱动第一次惹祸了，那么AMD驱动还捅出过什么娄子？今天，笔者就带大家来八卦一下，盘点盘点AMD驱动惹过的祸吧！

导致DX9游戏大量崩溃

我们首先还是来说一下最近的这起驱动事故吧。AMD最近发布了Radeon Software Adrenalin Edition 17.12驱动，这版驱动属于AMD“肾上腺素”特别版本，无论是官方还是玩家，都对其是寄予厚望的，看驱动的名字，这活生生就是一支“鸡血”。而经过实测，这驱动也的确令部分游戏有明显提升，但同时问题出现了——大量的DX9游戏在该驱动下出现了崩溃的情况，压根没法玩。

▲AMD的“肾上腺素”驱动导致DX9游戏报错

玩家发现，在运行一些老游戏的时候，会出现“exception in exception handler”的提示框，游戏没法运行。出现问题的基本都是使用DX9的经典游戏，例如《红警3》、《命令与征服3》、《巫师》等等。之前的驱动是不存在这些问题的，显然这是AMD新驱动的锅。

▲AMD承诺修复问题

面对这些问题，某些媒体的消息却让一度部分玩家感到心寒。媒体曾经报道称，这些问题是因为老旧的API导致的，AMD将不会浪费资源修复问题。不过，最后AMD还是表态称将会验证检测Bug，尽快对问题进行修复，相信最后还是会有个好结果的。

导致系统出现各种问题

驱动导致游戏出点问题，其实还是情有可原，毕竟PC上的游戏数量之多、种类之杂，就算投入大量的人力物力，也难以一一兼顾。不过，导致系统出问题，似乎就真的是没下功夫了。而AMD驱动导致过的系统问题也并不少，下面就举几个例子吧。

◆催化剂卸载工具导致系统崩溃

如果通过默认的卸载面板来卸载一个驱动，或许会存在残留，因此AMD贴心地为用户提供了AMD驱动的卸载工具。然而这个卸载程序却惹出过问题，在早期的1.2.1.0版本中，这个程序会导致系统出现蓝屏等情况，甚至连系统的安全模式也无法进入。

▲AMD的这一版催化剂卸载工具会导致系统出问题

这些问题主要出现在Windows 8系统中，不少用户使用攻略AMD的催化剂卸载工具后，都遇到了电源计划丢失、不能进入安全模式、个性化系统菜单紊乱等问题。当然，AMD表示该工具适用于Windows 7，对Windows 8兼容是存在问题的，不过部分Windows 7用户依然也遇到了问题。

◆驱动出现安装错误

这是一个出现在催化剂14.4中的问题，这个驱动还经过了微软WHQL认证，理应是表现一切正常的。但是，很多用户却遇到了驱动根本无法安装的故障。不过，也并不是所有用户遇到问题，经过排查，这竟然是由于AHCI驱动导致的。

▲由于捆绑的AHCI驱动有故障，导致整个驱动无法安装

AMD的驱动包一般会捆绑数个部件的驱动，例如同时捆绑显卡驱动、主板驱动等等，在催化剂14.4中，显卡驱动其实是没什么问题的，但捆绑在内的AHCI驱动就出现了故障，导致驱动包内的所有驱动都无法安装。由于并不是所有用户都使用AMD的芯片组，因此这问题只有3A平台的用户会遇到，信仰足看来也并不全是好事。

不过既然找到了原因，解决起来就容易了。AMD随后移除了催化剂14.4中的AHCI驱动，随后提供修复后的AHCI驱动独立下载，问题随之解决。

◆系统频频报错

这是一个出现在Windows 10系统中的问题。有用户发现，在升级到Windows 10 Build 9926之后，系统频频报错，出现“Code 43”的报错信息。这是AMD的显卡驱动导致的，在报错的同时，显卡驱动的表现也并不正常，无论是运行游戏，还是一些需要依赖显卡的软件，都会出现严重的性能问题。

▲某个驱动会在系统升级后频频出错

不过，在之前版本的Windows 10中，AMD驱动表现正常，系统更新导致的故障是否是AMD的责任呢？起码其他家的显卡驱动是没有出现问题的。这事情似乎是AMD和微软共同的锅，最后AMD和微软联手解决了问题。

导致主板PCI-E插槽过载

导致游戏崩溃系统出错，似乎也不是什么大不了的问题，最多不玩游戏或者回滚驱动就是了。不过AMD驱动的威力，搞的可不止导致软件出错这么点小事。在之前，AMD的驱动就酿造出过主板PCI-E插槽取电过载的惨案。

▲实测在某版驱动下，RX480会在PCI-E取电高达142W，远高于66W的标准供电

PCI-E接口的供电标准是66W，但AMD的某版驱动会让RX480在PCI-E取电高达142W，这甚至会造成PCI-E插槽烧毁，有国外友人就不幸中招。针对这个问题，AMD发布了新驱动，问题最后得以修复。

导致散热风扇运转不正常

当然，AMD驱动坑硬件也并非每次都会坑得这么惨。在之前，AMD驱动还造成过一个散热方面的小问题。在AMD发布新一代驱动“Crimson”不久，用户就反馈驱动会把风扇的转速限制为20%，这让热量得不到及时释放。当显卡热到一定程度的时候，风扇又突然满载运转，风扇会不断在20%和100%转速两个状态间不断切换，情况相当鬼畜。

这个问题其实挺好解决，也并不是所有用户都会遇到。出现这个问题，是由于新驱动不知为何把转速设置成了手动模式，转速是20%，用户把转速自己调回自动即可解决。不过AMD还是发布了修复补丁，新驱动不会再设置一个不合理的转速了。

总结

除了上文提到的地方，AMD驱动还有其他蛋疼之处，例如OpenGL问题频出、某某游戏闪屏、某些情况下显卡驱动崩溃VPU重置、会捆绑一些游戏软件推广等等，这些相信都是老A饭们深有感触的。不过，我们同时也要看到，AMD也在为提高驱动质量不断努力，在Crimson深红驱动发布后，AMD驱动的效率大增，口碑甚至一度超越了NV驱动。希望AMD能够再接再厉，为用户带来更稳定的体验吧！