Intel称其他公司芯片也存在问题，正与AMD、ARM合作

据CNBC北京时间1月4日报道，英特尔当地时间星期三表示，正在与AMD、ARM和软件厂商合作，解决媒体报道的一个安全问题。

英特尔称，媒体有关安全问题是由缺陷造成的，以及只有其产品存在相关安全问题的报道是不准确的，其他公司的芯片也存在相同问题。

▲英特尔芯片存在安全问题

此前，the Register刊文称，修正英特尔芯片中一处严重安全缺陷的补丁软件会影响到芯片性能。由于这一报道在市场上产生广泛影响，今天常规交易中，英特尔股价一度下跌6%，AMD股价则一度上涨逾8%。媒体报道称AMD芯片不会受到这一问题影响。

英特尔表示，其他公司芯片也存在相同问题。英特尔在一份声明中说，“最近媒体报道称这一安全问题是由一处‘缺陷’引起的，而且只影响英特尔芯片的说法是不正确的。根据目前的分析，许多类型的计算设备——配置多家不同公司处理器、运行不同操作系统——也会受到这些安全问题的影响。”

声明称，英特尔的计划是“迅速和建设性”地解决这一问题。

据the Register称，除影响PC外，该安全问题还影响公共云服务提供商，例如亚马逊Web Services、微软Azure和谷歌Cloud Platform。它们使用户能租借英特尔芯片，在Windows和Linux上运行自己的应用。

据测试过Linux版补丁软件的Phoronix高管迈克尔·拉拉贝尔（Michael Larabel）指出，补丁软件会使系统性能“下降1至2位数”。在PC上运行游戏的性能似乎不受补丁软件影响，运行PostgreSQL和Redis等数据库的性能会有适度下降。

英特尔在声明中也提到了性能问题，“与部分媒体报道截然不同的是，任何性能下降都取决于负载，对于普通用户而言，性能下降并不严重，随着时间推移，对性能的影响将得到缓解。”

英特尔称，它计划下周讨论这一安全问题，“届时会有更多软件和固件更新包发布”。

这一事件会给英特尔带来费用甚至诉讼，市场研究公司Bernstein分析师斯塔西·拉斯冈（Stacy Rasgon）在星期三发表的报告中也提及了这一点。

AppleInsider刊文称，苹果一直在忙于修正影响macOS的漏洞；the Register刊文称，微软已经在对修正该问题的Windows更新包进行测试。

谷歌、亚马逊、苹果和微软未就此置评。

英特尔建议用户，“与操作系统开发商或系统制造商接洽，尽可能快地安装它们发布的补丁软件。”